Joker Out imaju novi singl! Dobro došli u 'Sunny Side Of London'!

Dva tjedna prije najvećeg solo koncerta njihove karijere grupa Joker Out predstavlja novi singl – „Sunny Side Of London“! Brza, rasplesana i, posebno, raspjevana nova pjesma Jokera obraća se svima, bez obzira tko su i što su, pozivajući ih da viču iz sveg glasa! „Breaking news, our new song includes GUITARS!!!!“ tizali su prije nekoliko dana i unijeli veliki „nemir“ među vojskom fanova. Glazbena misija dijeljenja nepristojnih ideja u formi shagadelic rock'n'rolla nastavlja se premijerom „Sunny Side of London“ u petak 22. rujna jače nego ikad.

U samo desetak mjeseci ove godine Joker Out, najpopularniji slovenski bend, glazbom su osvojili doslovce cijeli Stari kontinent, a sada kreću u sljedeću veliku fazu svog rada koja će započinje novim singlom i rasprodanim Stožicama.

„Sunny side of London“ metafora je za koncert Joker Outa. Koncertna dvorana je mjesto gdje se bend i fanovi mogu osjećati mirno i kao kod kuće, mjesto koje prihvaća sve bez obzira na točnu geografsku lokaciju. London je određen kao mjesto njihove prve britanske turneje, gdje je prvi jutarnji pogled autora pjesme kroz prozor tour autobusa bio Westminster palača obasjana zlatnim suncem. Glazbeni video također je uglavnom sadrži snimke s rasprodane britanske turneje prošlog ljeta i pokazuje nevjerojatan odnos koji Joker Out imaju sa svojim fanovima.

Premijera „Sunny Side Of London“ stiže u petak 22. septembra na zadnji datum njihove rasprodane skandinavske turneje. Joker Out su od 18. do 22. nastupali u Oslu, Stockholmu, Helsinkiju, Turku i Tampereu. Prije prvog koncerta grupa je u Oslu bila poseban gost na nastupu Elvisa Costella s kojim su izveli zajednički singl „New Wave“. Na svirkama u Helsinkiju, Turki i Tampereu Jokerima se na sceni pridružio Käärijä, velika finska zvijezda i njihov ovogodišnji predstavnik na Eurosongu.

Skandinavska tura bile su ujedno posljednje svirke prije nego grupa sav fokus okrene prema rasprodanim Stožicama. Najveća slovenska dvorana rasprodana je već tjednima, a na susret s Jokerima, u petak 6. listopada stiže 12.000 fanova!

