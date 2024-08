VIDEO Slavna pjevačica jecala na aerodromu: 'Prijetili su mi, ovo je zločin iz mržnje'

Pjevačica Bebe Rexha u subotu je objavila uplakani Instagram story, a na kojem tvrdi da joj je prijetio zaposlenik osiguranja na aerodromu jer je govorila albanski, piše Daily Mail. Na videu je jecala jer joj je također bio zabranjen ulaz na let Lufthanse iz zračne luke u Münchenu. - Prijetili su mi jer sam mislila da je zaposlenik osiguranja Albanac. Razgovarala sam s njim na albanskom i pitala ga gdje da nabavim kartu i sada mi zabranjuju let - napisala je.

U drugom videu koji je objavila nedugo nakon prvog, ponovno se snimila kako plače. - Vjerujem da je ovo zločin iz mržnje jer sam Albanka. Nije mi dao svoje ime i nastavio me psihički zlostavljati kako bi mislila da ima više ovlasti, nego što zapravo ima. Nijedna žena mi nije uskočila u pomoć, ali upravo sam saznala da radi za ATSG, tvrtku za kontrolu dokumenata koju je angažirala Lufthansa - napisala je pjevačica.

Bebe Rexha je rođena u New Yorku i preselila se u obližnji Staten Island kad je imala šest godina. Njezin otac Flamur rođen je u Debru u Sjevernoj Makedoniji i emigrirao je u Ameriku kad je imao 21 godinu. Majka joj ima albanske korijene, iako je rođena u Americi. Rexhino pravo ime, Bleta, na albanskom jeziku znači “pčela”, a umjetničko ime Bebe nadimak je kojim su je zvali roditelji.

