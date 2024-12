VIDEO Marija Vidović u svojem showu ugošćuje zanimljiva glazbena imena, a najavila je i božićno izdanje

Sopranistica Marija Vidović odnedavno vodi svoju vlastitu emisiju na CMC televiziji. Riječ je o večernjem showu 'Trenutak sreće', čije se najnovije izdanje prije nekoliko dana pojavilo na službenom YouTube kanalu televizije. U nešto više od sat vremena trajanja glazbenica je razgovarala sa zanimljivim gostima, koji nisu nužno iz svijeta glazbe.

Prvi u nizu bio je pjevač međimurskih narodnih pjesama Mirko Švenda Žiga: - Ja i Švenda snimili smo duet koji izlazi početkom sljedeće godine pa nam se sad pružila savršena prilika za promociju - otkrila je Vidović u razgovoru za Večernji list. Od ostalih glazbenih gostiju željela je izdvojiti rock sastav Superstary na čelu s bivšim ministrom Davorom Šternom te mladu nadolazeću nadu, Šibenčanina Nina Mrčelu, s kojim također ima suradnju.

Od gostiju izvan svijeta glazbe Marija se posebno ponosi dolaskom direktora Turističke zajednice Međimurske županije, Rudija Grule: - Ja i Rudi dugo se već poznajemo. Željela sam mu se odužiti na svemu što je učinio za Međimurje, a i on kao svjetski putnik prošao je mnoga mjesta te je cilj bio da nam približi to iskustvo - kazala je Vidović, koja je jako ponosna na ovaj projekt.

- Uvijek mi je bilo pri srcu stvoriti nešto zbog čega će publika sjesti pred televizor i moći se opustiti uz pozitivne teme i lijepe pjesme - otkrila je motive iza emisije 'Trenutak sreće' Marija i pritom najavila naredno, božićno izdanje emisije koje će se emitirati na Badnjak u 20 sati na CMC televiziji.

Sopranistica rodom iz Međimurske županije jako drži do očuvanja kulture i tradicije tog podneblja, a najbolji način za to jest kroz pjesmu. Tako je početkom ovog mjeseca održala koncert u Lisinskom: - Sretna sam što sam imala priliku predstaviti božićni program zagrebačkoj publici. Ipak, najveće oduševljenje kod mene je izazvao kraj koncerta, kad sam primila čestitke od strane mlađe publike. Željela bih da što više mladih sluša klasičnu glazbu - priznala je Vidović.

Podsjetimo, Marija je svoj novi show najavila ovako: - Moj talk show "Trenutak sreće" zamislila sam tako gdje se okupljaju ljudi koji mogu sa svojim velikim uspjesima i stavom inspirirati gledatelje, one mlađe i starije, baš sve generacije. Važno je lijepe stvari propagirati kroz glazbu, što upravo i radim. Lijepo je vidjeti talentirane ljude koji uz sve svoje obaveze uspiju svirati neki instrument ili pjevati. Čast mi je također u svojoj emisiji ugostiti kolege glazbenike i pjevače, da se možemo zajedno lijepo podružiti i popričati kao na kavi - kazala je za Večernji i dodala:

GALERIJA: Božićni klasici u izvedbi sopranistice Marije Vidović oduševili publiku Lisinskog

- Nemam ambiciju postati voditeljica, već je glavni fokus na pjevanju i glazbi. "Trenutak sreće" je svakako ležerno druženje u kojem, nadam se, gledatelji baš uživaju. Trenutno smo završili sa snimanjem prve sezone... - priznala nam je.

Inače, Marija Vidović odrasla je uz Dravu i Muru, a glazba joj je u krvi od najranijih dana. – Pjevam i plešem otkad znam za sebe. Prvi nastup pred kamerama imam zabilježen kad su mi bile tri godine. Sestra me pratila na harmonici i pjevala sam dječju pjesmicu. Od samih početaka strastveno sam voljela pjevati i plesati. Roditelji, brat i sestra u tome su uživali i nikad mi nisu rekli da šutim ili prestanem. U klasičnu glazbu uputili su me stručnjaci u jednom žiriju, nakon što sam im otpjevala na audiciji dvije pop-pjesme kad sam imala 13 godina. Na tom savjetu i danas sam im iznimno zahvalna. To mi je otvorilo za jedan nov i divan svijet te mi omogućilo da se bavim baš onim što je moje zvanje - priznala nam je sopranistica.

