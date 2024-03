Dvojac stvoren za pobjede! Tihana i Slavko oduševili: 'Jučer smo bili brzopleti s objavom jer tequilla'

Nakon primanja nagrade na pozornici i razgovora s Večernjakovim Samirom Millom, dobitnici nagrade za Glumačko ostvarenje godine, Tihana Lazović i Slavko Sobin, na ovom hvalevrijednom priznanju odlučili su se zahvaliti i objavom na društvenoj mreži Instagram. Točnije, riječ je o dvije objave, jednoj tijekom ispijanja tequilla, a drugom nakon, kako šaljivo tvrdi glumački par.

- Jučer smo bili brzopleti s objavom jer tequilla. Danas želimo zahvaliti @vecernjakovaruza , žiriju, svima koji su glasali, @lokomotivabylana naravno na outfitima (posebni zagrljaj za Berislava ovaj put), @primevision.salon na glavama i naravno beskonačno puta @vanja.juranic i kompletna ekipa @samokadsesmijem - izredali su poruke zahvale jučerašnji laureati.

Na još jednoj zajedničkoj fotografiji objavljenoj netom nakon dodjele možemo vidjeti dvojac iz filma 'Samo kad se smijem' kako ponosno pozira s Pobjedničkom statuom, a u opisu fotografije stoji 'Guns’n’roses. Hvala na nagradi.' uz prigodno priložen emotikon ruže i srca.

- "Kakve ste legende", "Iskrene čestitke", "Bravisimo", "Ja mislim da je za te vaše nagrade najviše zaslužna Mara. Šalim se čestitam vam od srca", "The best ever", "Bravo, ljudi", "Ma veliko bravo", "Bravo, bravo! Zasluženo" - nižu se komentari podrške. Sobin je na svom Instagram storyju podijelio i čestitku profila 'Glumačke klase'

- Tihana Lazović Trifunović i Slavko Sobin dobili su za svoje izuzetne uloge Tine i Frana u filmu 'Samo kad se smijem' još jedno važno priznanje - Večernjakovu ružu za glumačko ostvarenje godine. Čestitamo!! - kolege iz regije šalju poruke podrške trijumfalnom dvojcu.

Podsjetimo, na jučerašnjoj dodjeli Večernjakove ruže u zagrebačkom HNK nagrada je odabrana i za kategoriju ''Glumačko ostvarenje godine''. Za 2023. godinu ona je upravo pripala Tihani Lazović i Slavku Sobinu. Nagradu su uručili Goran Višnjić koji se javio videovezom te Goran Bogdan koji je uručio nagradu. Inače, u ovoj kategoriji nominirani su bili Živko Anočić, Tihana Lazović i Slavko Sobin, Krešimir Mikić, Goran Navojec i Marija Škaričić.

- Hvala svima, imamo dosta nagrada od publike. Radili smo film za publiku, drago nam je da je dopro do njih - na pozornici HNK-a je poručio Slavko, a Tihana nastavila: - Svi smo mi ovdje da progovaramo o demonima društva, svakako je zlostavljanje žena. Ako već ne mijenjamo svijet, barem da mijenjamo pojedince - snažno zaključuje Lazović.

Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi, ali i neka nova lica.

Svojim glasom publiku je očarala i Nina Badrić, a tu je i mlado lica glazbene scene Lorena koja je nominirana u kategoriji novo lice godine. Posebno iznenađenje večeri bio je i predstavnik Hrvatske na Euroviziji glazbenik Marko Purišić poznatiji kao Baby Lasagna koji je također pridonio ovom glazbenom spektaklu.

