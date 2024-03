Večernjakova ruža obara rekorde: Sinoć nas je pratilo više od 850 tisuća ljudi

Uspjeh i važnost Večernjakove ruže je, bez patetike i lažne skromnosti, riječima teško opisati. Tradicija koja je pokrenuta prije tri desetljeća, u vrijeme kada mnogi mladi čitatelji Večernjeg lista nisu ni rođeni, održala se do danas te pokazala da će za kvalitetu na tržištu uvijek biti mjesta. Ne treba podsjećati na brojne medijske zvijezde kojima je upravo nagrada za Novo lice godine bila odskočna daska u karijeri, ali ni na sve one koji su, presretni što ih u konačnici ipak nagradila publika, novu potvrdu svoje vrijednosti našli upravo držeći našu nagradu u rukama.

I sada bi još dugo mogli nabrajati puno kvaliteta prve medijske nagrade za koju se uvijek traži pozivnica više. No, odlučili smo se, u skladu s vremenom, koncentrirati na brojke koje su nam, a znamo da brojke ne lažu, još jednom pokazale koliko naši čitatelji cijene Večernjakovu ružu. Naime, samo u jednom danu imamo više od 300.000 čitanja tekstova o Ruži na portalu večernji.hr. Galerija sa svim uzvanicima i dobitnicima je skupila malo više od 100.000 pregleda u samo nekoliko sati objave, a doseg na društvenim mrežama je bio 400.000 ljudi. To je uključivalo i tekstove, ali i videe, javljanja uživo,reelse...

S obzirom na to da smo omogućili našim čitateljima da je nas prate na više platformi istovremeno, od portala do društvenih mreža i YouTubea, možemo slobodno reći da je ružu pratilo više od pola milijuna ljudi tijekom večeri! Ponos zbog uistinu sjajnih brojki ne krije ni direktorica digitalnog poslovanja, Anamaria Todorić.

- Večernjakova Ruža ove je godine proslavila svoju 30. obljetnicu. Kao i cijeli Večernji list ova manifestacija još jedan je dokaz da Večernji ne dijeli već spaja - u ovom slučaju kolege iz konkurentskih medijskih kuća, glumce iz različitih kazališta, glazbenike svih generacija od Baby Lasagne do Zdenke Kovačiček te različite kategorije - od one za životno djelo do mlade nade. I svi su nam jednako važni. Posljednjih godina, u skladu s trendovima, uvedena je i digitalna kategorija, a takav je i sam Večernji list - s jedne strane milijunskim brojkama čitanosti i gledanosti rušimo digitalne rekorde, no od ljubavi prema tradicionalnom printanom novinarstvu ne odustajemo. Osim što je ova Ruža za nas jako posebna zbog okrugle obljetnice, iznimno nam je drago što se ona rekordno čitala i gledala na našem webu i društvenim mrežama (od TikToka do Facebooka) jer je to dokaz da postoji golemi interes za ovakvim eventima - kazala je Todorić.

A dobre brojke upisao je i HTV. Urednik Zabavnog programa, Mario Sedmak, zadovoljan je gledanošću Ruže koja se prenosila na Prvom programu HTV-a. - Bio je petak navečer, kada ljudi izlaze van, no čini se da ih je dosta pratilo Ružu. Mislim da možemo reći da je prijenos uživo pratilo oko 250.000 ljudi, što nam samo govori da za dobra, originalan i kvalitetan sadržaj uvijek ima mjesta- zaključio je Sedmak.

