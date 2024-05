Predstavnike Irske optužili za sotonizam: 'Mala djeca će imati noćne more zbog ovog'

U tijeku je prva polufinalna večer Eurovizije i dok je naš predstavnik Baby Lasagna oduševio publiku, nisu svi natjecatelji postigli jednak uspjeh. Naime, predstavnici Irske Bambie Thug izveli su svoju pjesmu ''Doomsday Blue'' i sve ostavili bez teksta.

Irski predstavnici su svojom neuobičajenom i pomalo strašnom koreografijom i kostimografijom kod eurovizijskih fanova izazvao gađenje, a na njega su brzo krenule i reakcije na društvenim mrežama optužujući ga za sotonizam.

- "Mora da se šalite. Ovo je grozno, nije prikladno, kao horor film, ne pripada Euroviziji", "Moja mala djeca će imati noćne more nakon ovog nastupa", "Sotonistički nastup", "Smeće pjesme, užasan nastup" - samo su neki od komentara bijesnih obožavatelja.

Inače, pjesma s kojom Bambie Ray Robinson predstavljaju Irsku na Euroviziji je oda queer zajednici. Robinsonova glazba inspirirana je raznim temama, uključujući raskide, vještičarenje i ovisnost o drogama.

Bambie je nebinarna umjetnica i voli surađivati i ​​s LGBTQIA+ zajednicom. A vještičarenje prakticira jer je to, kako kaže, čuvena paganska irska tradicija. Ova pjesma se svrstava u novi izmišljeni žanr glazbe - Ouija-Pop, koji je stvoren zbog izbjegavanja ograničenja samo na jedan zvuk.

Bambie umalo nije ni nastupala jer se preko vikenda otrovala školjkama, a kako kaže izliječio ju je čarobni napitak smiksan po vlastitoj vještičjoj recepturi. Bambie Thug već se ranije našla na meti kritičara zbog iste stvari koji su se potaknuti zanimljivim kostimima, njezinim ponašanjem i gestama okomili na nju. Nakon njezinog nastupa, koji se ipak održao, brojni su korisnici podijelili užasavajuće reakcije.

