Ulažem u izgled, ako žena želi uspjeti u ovom svijetu, mora držati do sebe

“Oduvijek sam bila ambiciozna, a do ovoga što sam danas došla sam uz požrtvovan rad i predanost glumačkom poslu”, tim je riječima glumica África Zavala, koju pamtimo po ulozi u seriji “Oprezno s anđelom” te epizodnim ulogama u meksičkoj telenoveli “Mačka”, počela jedan od intervjua.

Ta ljepotica od 167 centimetara trenutačno je u središtu pozornosti u rodnom Meksiku, gdje se odnedavno prikazuje nova sapunica “La jefa del campeón” u kojoj je Zavala utjelovila glavnu ulogu - odlučnu, ali siromašnu Titu Menchace koju napusti suprug te je ostavi samu s dvoje male djece, sinom Reyom i kćerkicom Fabiolom. Kako odrasta, njezin sin sanja da postane jedan od najboljih nogometaša u zemlji, a Tita čini sve da mu pomogne ostvariti san.

“Ovo mi je jedna od najdražih uloga zbog inspirativne priče koju serija nosi. Utjelovila sam majku koja čini sve za dobrobit svoje djece. Mislim da će publika obožavati seriju”, kaže Zavala koja u privatnom životu još ne razmišlja o djeci.

“Nisu mi se još probudili majčinski instinkti, trenutačno sam usredotočena isključivo na posao. No to ne znači da jednog dana ne bih voljela imati dijete. Mislim da će doći vrijeme za to”, govori.

Ambiciozna África glumačku karijeru počela je s dvadeset jednom godinom, odmah nakon završetka studija. Tada je dobila ulogu u sapunici “Peregrina”.

“Nisam mogla vjerovati kad sam dobila ulogu, to mi je jedan od najsretnijih dana u životu. Prva uloga pa odmah glavna, i to dva lika. Naime, najprije sam utjelovila Mariselu koja boluje od neizlječive bolesti i dani su joj odbrojeni. Ubrzo zatrudni, a na porođaju na kojem umre rodi djevojčicu Peregrinu, koju sam, nakon što je odrasla, također utjelovila”, kaže.

Osim u telenovelama, tamnokosa ljepotica okušala se i u filmovima, a svi ti angažmani osigurali su joj zavidno mjesto u meksičkoj TV industriji.

“Lagala bih kad bi rekla da nisam sanjala o velikom uspjehu i slavi. Oduvijek sam željela biti žena koja će se brinuti za egzistenciju i neće ovisiti o muškarcu. Kao djevojčica gledala sam taj glamur slavnih osoba i željela sam živjeti u visokom društvu i imati sve što mi je potrebno. Mislim da je razlog tome odrastanje u srednjem društvenom sloju. Iako nikada nisam bila gladna, oduvijek sam željela više”, ističe.

Kada je riječ o njezinu ljubavnom životu, poznato je da je bila u vezi s glumcem Alejandrom Ibarrom od 2006. do 2009., ali njihova se veza raspala zbog, kako kažu, osobnih razloga. Od 2015. godine šuška se da je u vezi sa zvijezdom meksičkih sapunica Eduardom Yáñezom.

“Želim se da moje ime veže isključivo uz rad, a ne uz ljubavne skandale. Neću nikada odgovoriti na pitanje o svom ljubavnom statusu. Poznajem ga privatno i poslovno, a mogu samo reći da je kvalitetna osoba i odličan prijatelj”, ljutito je odgovorila u jednom intervjuu za meksičke novine. Kada nije na glumačkom setu, ova 32- godišnjakinja najradije putuje i pliva.

“Ulažem mnogo u izgled jer, nećemo se lagati, ako kao žena želite uspjeti u ovom svijetu, morate držati do sebe. Idem u teretanu kad god stignem, volim plivati jer to izdužuje mišiće, a pritom me i opušta. Osim toga, jako volim životinje pa ponekad odem na jahanje. Kada uhvatim desetak slobodnih dana, priuštim si putovanje. Voljela bih više putovati”, zaključila je.