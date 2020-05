Udovica legendarnog Olivera: 'Nitko nas neće pozvati u goste'

Gotovo dvije godine nakon što nas je napustio legendarni Oliver Dragojević njegova obitelj postala je bogatija za još jednog člana. Oliverov sin Davor (41) i njegova supruga Karmen (29) dobili su sinčića Luku, a o dolasku sedmog unuka u obitelj za medije je progovorila i Oliverova udovica Vesna.

- Rekla sam im - pomalo... Meni je to sedmo unuče. Ne uzbuđujem se previše. Karmen se porodila na carski rez, sve je OK prošlo, to je najbitnije - otkrila je ponosna baka za Story.

Inače, Davoru i Karmen maleni Luka je drugo dijete. U rujnu 2018. godine, samo mjesec dana nakon smrti legendarnog glazbenika, dobili sinčića Marka, kojeg su nazvali po Oliverovom ocu.

Uz to, najstariji Oliverov sin 44-godišnji Dino i supruga Nevena roditelji su 13-godišnjeg Duje te 11-godišnjih blizanaca Lucije i Tonija, dok Davorov blizanac Damir i supruga Vanda imaju petogodišnju Margitu i tri godine mlađeg Vinka. - Mi smo vam kao 'Snjeguljica i sedam patuljaka. Ima nas, 14 Dragojevića i sedmero djece. Nitko nas neće pozivati u goste - zaključuje kroz smijeh Vesna Dragojević.