Udala se Lana Del Rey! Njezino srce osvojio je 17 godina stariji lovac na aligatore

Glazbenica Lana Del Rey (39) i turistički vodič Jeremy Dufrene (56) ovog četvrtka razmijenili su zavjete na vjenčanju održanom u Louisiani, samo mjesec dana nakon što je javnost saznala za njihovu vezu, prenosi Daily Mail. Ovaj nekonvencionalni par sudbonosno 'da' izgovorio je u istom zaljevu u kojem Dufrene vozi turiste čamcem, po močvarama koje su prepune aligatora i raznih drugih divljih životinja. Lana i Jeremy na istom mjestu su se i upoznali.

Svečani domjenak također je održan u zaljevu, s velikim brojem bijelih stolova i velikih bijelih šatora za uzvanike. Kantautorica je na sebi nosila raskošnu bijelu vjenčanicu s volanima na dekolteu i kratkim šlepom, a kosu je svezala u rep preko jednog ramena, na taj način ostavši vjerna svom prepoznatljivom glamuroznom stilu koji podsjeća na stari Hollywood. Lana je u pratnji oca, Roberta Granta, stigla do oltara, gdje ju je čekao mladoženja u crnom odijelu, bijeloj košulji i smeđim kožnim cipelama. Kako je to izgledalo pogledajte na poveznicama ispod.

A video above Lana Del Rey’s wedding yesterday! pic.twitter.com/TFMCG6y6VN — LDR Crave (@LDRCRAVE) September 27, 2024

This is the most Lana Del Rey marriage to ever exist pic.twitter.com/ev8Xft5mmo — Ollie 🥥🌴 (@lowbythebeach) September 27, 2024

Osim novopečenih supružnika i mladenkinog oca, ceremoniji su prisustvovali njeni brat i sestra, Charlie Hill-Grant i Caroline Grant, dok glazbeničina majka, Patricia Ann Hill, nije viđena. Inače, za Del Rey je ovo prvi brak, a drugi za Dufrenea, koji je razveden i s bivšom suprugom ima troje djece.

Iako se u javnosti tek odnedavno pročulo za vezu pjevačice i lovca na aligatore, dvojac se upoznao još 2019. godine za vrijeme jedne od vožnji brodom po Louisiani. Turistički vodič susretom se pohvalio na svom Instagramu napisavši: - Nikad ne znam na koga mogu naići na svojim turnejama, ali uvijek mi je zadovoljstvo, Lana Del Rey - nakon čega je i glazbena zvijezda plovidbu ovjekovječila putem Facebooka: - Jeremy mi je dopustio da budem kapetanica na plovidbi Arthur' Air čamcem - napisala je.

Podsjetimo, pjevačica se prošle godine nakon dugo vremena pojavila u javnosti, a razlog je bila Billboardova Women In Music svečana večera u Los Angelesu. Ondje se pojavila u glamuroznoj žutoj haljini i zlatnim cipelama na petu, a pjevačica je bila vrlo dobro raspoložena te je spremno pozirala fotografima.

Međutim, na društvenim se mrežama i u stranim medijima najviše se komentirao njezin izgled. Kako se Lana ne pojavljuje često u javnosti, mnogi se svaki put iznova iznenade njezinim izgledom. Naime, posljednjih je godina dobila nekoliko kilograma viška, a obožavatelji se ne mogu naviknuti na njezin novi izgled. Mnogi su i uvjereni da se podvrgnula estetskim zahvatima. "Kako Lana Del Rey izgleda? Napravila je plastične operacije", "Volim njezinu glazbu, ali isto tako moram reći da izgleda stvarno loše posljednje vrijeme", "Lana izgleda kao muppet", pisali su korisnici Twittera, no puno njih je isticalo i da pjevačica izgleda prekrasno i s promjenama na tijelu.

Pjevačica Lana Del Rey dugo je izbivala iz javnosti, čak tri godine, no 2021. godine je izdala dva albuma. Međutim, iako je za njih dobila brojne pohvale, nije bila nominirana za Grammyje. Neugodni komentari o njezinoj težini već se odavno šire društvenim mrežama, a posljednji put je "ulovljena" u rujnu u Malibuu s prijateljima.

Del Rey je rođena i odrasla u New Yorku gdje je već 2005. započela svoju karijeru pišući i skladajući vlastite pjesme koje je izvodila u noćnim klubovima pod pseudonimom Lizzy Grant. Nakon brojnih glazbenih projekata i svog prvog albuma Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant, svjetsku je slavu postigla kada je 2011. objavila svoj debitantski singl Video Games. Ubrzo nakon toga potpisuje ugovor s diskografskim kućama Interscope Records i Polydor Records te u siječnju 2012. godine objavljuje album Born to Die. Album je postao svjetski hit te s njenim najpopularnijim pjesmama poput Blue Jeans, Born to Die i Video games još i danas uživa titulu jednih od najutjecajnijih albuma desetljeća. 2014. godine objavljuje album Ultraviolence koji je nakon puštanja u prodaju zasjeo na prvo mjesto iTunes ljestvica najprodavanijih albuma u preko 50 zemalja svijeta, a u SAD-u je album u prvom tjednu prodaje zasjeo na prvo mjesto Billboardove Top 200 ljestvice najprodavanijih albuma sa 182 000 prodanih primjeraka. Od 2015. do 2017. objavljuje albume Honeymoon i Lust for Life, a 2019. objavljuje i svoj kritički najcjenjeniji album Norman Fu**ing Rockwell! Njezin sedmi studijski album pod nazivom Chemtrails Over the Country Club izašao je u ožujku 2021. godine.

