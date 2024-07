Ubrizgavala je heroin, radila kao domina, a svilena platna bojila je vlastitom krvlju

Postoje u svijetu showbusinessa neke osobe koje su toliko ukorijenjene na hollywoodskoj B-listi da se čini kako nema šanse da će se iz nje izdignuti. Da se odmah izjasnimo, biti na toj listi u Hollywoodu nije loše. Dobivate sporedne uloge, a možete živjeti uz koliku-toliku privatnost i otići do obližnjeg dućana a da vas nitko vas ne zgrabi za ruku da se s njim ili njom slikate ili potpišete autogram.

Naravno, to znači i manje prilika za bolje poslove i sponzore te manje novca. Ali što ako ne želite zauvijek biti poznati kao netko tko je na B-listi? Ima li šanse za bolji život, luksuz i imanje od 7 milijuna dolara na kojem imate svoje osoblje? Definitivno ima. Brojni glumci su tek u 40-ima dobili svoju prvu veliku ulogu i odigrali su je tako briljantno da budu okrunjeni najprestižnijim nagradama. Upravo svjedočimo jednom takvom usponu, pa je najbolje ovo sve objasniti na takvom primjeru.

Društvene mreže

Naime, svoj put prema A-listi već je prošle godine započela glumica Julia Fox, a u ovom tekstu ćemo pokušati objasniti ne samo tko je ona nego i kako je uspjela nadići to da se pamti po sporednoj ulozi koju je odigrala u hit filmu 'Uncut Gems' i po tome da je bivša djevojka repera Kanyea Westa. Sve o svom životu nedavno je objavila u memoarima 'Down the Drain'. Knjiga je brzo postala jedna od najčitanijih u Americi i bilo je teško naći primjerak u knjižarama, a Fox je objavila i singl pod istim naslovom. Pa krenimo od uloge u filmu 'Uncut Gems'. Film je to koji je nakon što je izašao 2019. godine i odmah privukao puno pozornosti. U njemu je glavnu ulogu igrao Adam Sandler, glumac najpoznatiji po komedijama koje sam producira sa svojom produkcijskom kućom 'Happy Madison'. Svaki njegov novi film kritičari pokopaju, ali Amerikanci ga obožavaju i vole njegov smisao za humor. To su braća Safdie odlučili promijeniti ovim projektom. Sandlera su gurnuli u dramsku ulogu potpuno drukčiju od onoga na što je njegova publika navikla. Naime dobio je ulogu Howieja, histeričnog vlasnika draguljarnice, zbog kojega gledateljima svaka scena u filmu nabija anksioznost dok Sandler briljantno izvodi svoj posao. Njegov lik, naravno, ima i ljubavnicu – jer skrivena veza još pojačava anksioznost koju osjećate dok čekate hoće li ga žena razotkriti. Tu ulogu odigrala je Julia Fox. Mnogi su je odmah primijetili isključivo zbog izgleda. Julia je bila prezgodna, u to vrijeme i punija pa su do izražaja došle njezine obline. Iako ne sudjeluje direktno u njoj, jedna od najboljih scena u filmu između ostalog je i ona kada Julia ostavlja Howieja pisanom porukom, na liniji svira Madonnina pjesma 'Rain', a njegov sin u susjednom stanu na WC – dok ih u autu čeka njegova supruga s kojom se glasno svađao ranije. Julia je nezamjenjiva u filmu, a podsjeća na kolegice poput Leah Remini, tipične Newyorčanke iz 90-ih. No upravo kad joj je uloga donijela veliku pozornost, dogodila se pandemija koronavirusa. Jedna manja uloga nije bila dovoljna da Julia postane zvijezda, a glumica koja se, činilo se, pojavila u ovom filmu gotovo s ceste nije imala nekakav medijski trening i počela je na društvenim mrežama objavljivati sve o svojem životu. Tada se saznalo i da je udana za pilota Petera Artemieva. Ljubav nije potrajala i papire za razvod predala je 2020. godine, a sljedeće godine rodila je njihova sina Valentina. Peter je u jednom trenutku 'nestao', a Fox je na društvenim mrežama objavila njegovu sliku i napisala da je on otac koji je napustio svoje dijete i da moli njegove poznanike da jave gdje se nalazi. Dodala je da je pijanica i narkoman, te da će ga ljudi vjerojatno sresti u nekom striptiz klubu. Artemiev je to porekao za američke medije te je rekao kako su ga izjave povrijedile i da neće komentirati situaciju kako bi zaštitio svoje dijete. Julia ga više nikada nije spomenula. A onda se dogodila velika prekretnica u njezinoj karijeri. Nakon razvoda od Kim Kardashian, prva žena s kojom su spojili glazbenika Kanyea Westa bila je upravo Fox. Veza je trajala samo mjesec dana, ali glumica je zbog nje postala svjetski poznata. Svi su htjeli znati tko je žena koju Kanye vodi ruku pod ruku i s kime je zamijenio jednu od mnogima najljepših žena na svijetu. U memoarima Julia piše kako ju je tražio da potpiše ugovor o tome da ne smije govoriti o vezi u medijima, no ona tvrdi da taj ugovor nikada nije potpisala. Spominje i kako ga je odlučila ostaviti nakon rođendanske proslave na kojoj je je poklonio rijetku torbu luksuzne modne kuće Birkin, no loše se ponio prema njoj i nije joj više bilo zabavno u toj vezi pa ga je ostavila preko poruke. Kanye ju je molio da ga ne ostavi, no ona je nakon toga naredila svom PR-u da objavi da je veza gotova. Tek tada svijet je bio spreman upoznati stvarnu Juliju Fox. Rođena je 1990. godine u Milanu u Italiji, njezina majka je Talijanka Gracie, a otac joj je Amerikanac Thomas Fox. S majkom danas nema dobar odnos. Roditelji su joj se rastali dok je bila dijete i Juliju je do šeste godine odgajao djed. Njezin otac u to je vrijeme živio u New Yorku, a majka se školovala. Živjela je u jednosobnom stanu s cijelom obitelji svoje majke. Sa šest godina preselila se ocu u New York, a posjećivala je majku u Italiji.

– Tata me uvijek tretirao kao odraslu osobu, čak i kad sam bila samo malo dijete – rekla je. Dopustio joj je da bude divlja, a ona je zalutala u svijet ovisnosti. Nije se vraćala doma danima, no kako kaže, misli da je njezinu ocu tako bilo jednostavnije. Navodi i da ju je otac maltretirao, a da nije najbolji uzor svom djetetu, jasno je i zbog činjenice da je nedavno uhićen, a policija mu je u stanu našla oružje, drogu i bombe. Kao tinejdžerica kratko je ponovno živjela u Italiji u jednoj obitelji, a oni su je izbacili jer je pušila i markirala. Nakon toga se preselila u stan svoje majke gdje je živjela sama, pa se vratila u New York. Već s 15 godina odselila se iz tatina stana i uselila kod dečka. On je bio diler.

– On je bio moja prva ljubav. Imala sam 14 godina kad smo se upoznali u kući jednog dilera nekoliko ulica dalje od mjesta gdje sam odrasla. Uzeli smo ecstasy prvu noć i on je ubrzo zvao svoju mamu kako bi joj rekao da je upoznao ljubav svog života. Poslije smo se zajedno tetovirali. U to vrijeme nitko nije postojao, samo mi. Bez povijesti i bez budućnosti. Pobjegla sam od kuće i on je bio jedino što sam imala. Nisam znala što je zdrava ljubav i nisam bila svjesna da sam u sj*** situaciji. Ali to više nije bitno. Našla sam pismo koje mi je napisao kada je bio u zatvoru kada sam imala 16 godina. 'Sada imaš 16 godina i jedva čekam vidjeti kako ćeš postati prelijepa odrasla žena', napisao mi je. Shvatila sam da sam sada ta odrasla žena i više nisam ta izgubljena curica. Iako je bio užasan za mene, bez njega ne bih postojala – napisala je na Instagramu 2018. godine. U jednom intervjuu rekla je da je pravo čudo što je uopće živa jer je puno ljudi s kojima je odrastala mrtvo, ovisno ili u zatvoru. Kad je imala 17 godina, predozirala se i zamalo umrla. Prije toga je završila na psihijatriji jer si je pokušala oduzeti život i tamo su joj dijagnosticirali granični poremećaj ličnosti.

– Herion je bio veliki dio mojeg života. Prvi put sam ga probala u srednjoj školi. Nitko od mojih prijatelja nije ga uzimao, pa sam ga ubrizgavala potajno. Nisam znala da se igram s vatrom. Uopće ne preporučujem da to probate –izjavila je u jednom intervjuu. To je bilo i vrijeme kada je odlučila promijeniti svoj život. – Počela sam izlaziti s 14 godina, a kada sam imala 18, već mi je dosadilo i sve je postalo isto. Znala sam kako će svaka noć završiti. Nije postala ovisnica jer je bila na uvjetnoj zbog krađe kreditne kartice i morala je stalno ići na testove za drogu, a kaže da ju je to spasilo. Zaposlila se u pekarnici, no novac koji je tamo zarađivala nije joj bio dovoljan.

– Shvatila sam da ne mogu tamo raditi dovijeka. Tako nije moglo dalje, trebalo mi je više novaca. Tako sam završila na Craigslistu (američka web-stranica na kojoj ljudi poklanjaju stvari, kupuju ili prodaju, traže ljubav i poslove, ali i nude seksualne usluge) i otišla sam na sekciju za odrasle. Našla sam oglas koji je obećavao da mogu zaraditi 1000 dolara, a ne moram biti gola niti se seksati s nepoznatim ljudima. Tražila se domina i Fox je odmah dobila posao. Radila je pod imenom Valentina. U memoarima piše o prvoj mušteriji. Vidjela ga je kako visi sa stropa, te je bio zavezan za spravu za mučenje. Opisala ga je kao muškarca u 50-ima, koji nije u formi, bljedunjav je i ima mali penis, a predstavio se kao 'Smoking Stewart'. Na podu do njega bile su cigarete i Julia je jednu zapalila kako bi smirila svoje živce. On ju je zaustavio i rekao da sačuva to za njega, te joj je objasnio da mora dim cigarete otpuhivati u cijev koja je povezana s gumenom maskom na njegovom licu. – Možeš i pljunuti unutra i popiškiti se – rekao joj je. Kada je prestala biti domina, postala je modna dizajnerica te je osnovala liniju Franziska Fox sa svojom prijateljicom Brianom Andalore. Radila je i kao model, a za Playboy se skinula gola 2015. godine.

Velike kampanje

Objavila je dvije knjige fotografija, a imala je i jednu izložbu na kojoj je pokazala svilena platna koja je obojila svojom krvlju. Od tada smo je mogli vidjeti u kampanjama za Tiffany & Co., Diesel, Coach New York i Supreme. Danas je Julia potpuno druga osoba. Majka je trogodišnjem sinu Valentinu i jako mu je posvećena. Živi u New Yorku u četvrti Harlem u stanu sa svojim prijateljicama i sinom, a nedavno je uspjela postati još popularnija. Naime, kada je glazbenica izdala svoj novi hit album 'Brat' u pjesmi 360 spominje se upravo Julia Fox. Charli u svojoj pjesmi pjeva: 'I'm everywhere, I'm so Julia' (Ja sam svugdje, ja sam kao Julia), a glumica se pojavljuje i u spotu u kojem su sve trenutačno najzanimljivije IT djevojke i influencerice iz Amerike i Velike Britanije. Između ostalih tu su i Isamaya Ffrench, Emma Chamberlain, Gabriette, Chloe Sevigny, Hari Nef i Chole Sevigny. Spot, pjesma, ali i album Charli XCX postali su hit na Tik Toku, a Julia Fox dobila je još jedan viralni moment kada se pojavila na pozornici Boiler Rooma gdje je nastupala s Charli XCX i tamo izvela svoju pjesmu 'Down the Drain'. Album 'Brat' apsolutni je hit, a spot za pjesmu 360 u kojem glumi i Julia ima već više od 7 milijuna pregleda na YouTubeu. Na Tik Toku ovo ljeto svi zovu 'Brat ljetom' i pokušavaju uklopiti što više neonsko zelenih kombinacija u svoj ormar kako bi bili što sličniji boji koju je ova glazbenica odabrala za album. U isto vrijeme kada svi poznati američki podcasteri u svoju emisiju zovu Charli, Zovu i Juliju Fox, pokušavajući saznati što više o glumici koju je ona spomenula u pjesmi. A da joj je A-lista zagarantirana, dokazano je i činjenicom da se upravo radi i serija po njezinoj knjizi. Nedavno je otkrila i da je lezbijka nakon što je bila u nereligijskom celibatu više od dvije godine, a prije dvije godine otkrila je da joj je osim graničnog poremećaja ličnosti dijagnosticiran i autizam i poremećaj pozornosti, ali i opsesivno kompulzivni poremećaj. Jasno je da glumica nema problema podijeliti svaki detalj svog života s javnosti, a nekad je upravo to recept za uspjeh. Pogotovo u doba društvenih mreža kada svi traže i definitivno najviše prate sadržaj s kojim se mogu poistovjetiti, a to ne mogu s onim zvijezdama koje jako čuvaju svoju privatnost. Hoće li Fox činiti isto kada konačno dođe na A-list,u ne možemo još predvidjeti, ali zasigurno ćemo je i dalje pratiti.