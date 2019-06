TV ruža za sportski program Planet Sport

Početkom ovogodišnje Lige prvaka, pomalo skrivajući se od supruge, okrenuo sam broj telefona B-netove službe za korisnike i zatražio da mi aktiviraju sportski paket s Planet Sport programom.

Istina, taj novac mogao se i bolje utrošiti. Pogotovo jer sam otprilike baš u to vrijeme postao otac pa su životni troškovi naglo porasli, ali dva povratka zakazana za ovu godinu nikako nisam mogao propustiti: onaj Roberta Knjaza na male ekrane te onaj mog omiljenog nogometnog kluba u Ligu prvaka.

Knjaza već neko vrijeme nije bilo na malim ekranima, školovao se u Americi, a Inter iz Milana čekam, evo, već šest godina. Oni su se, na neki način, također školovali. Sve te godine, naime, nogometu su ih podučavali znatno slabiji klubovi po talijanskim terenima, a onda su se ove godine napokon nekako “skrumpali” među prve četiri ekipe...

Malo skrivanja računa od supruge, ili, eto, njezina prigovaranja ako dozna za moju jednogodišnju ugovornu obvezu, zaključio sam tada, vrijedi istrpjeti za tu neponovljivu televizijsku zabavu koju sam s punim pravom očekivao. Ono što sam, međutim, od toga dobio – nadmašilo je i ta moja velika očekivanja.

Elem, ono što je Knjaz radio na tom sportskom programu podjednako je genijalno kao i ono je što je do sada radio u svim svojim najuspješnijim formatima, ali s malim dodatkom da je ovaj put bilo još zanimljivije jer su mu gosti bili nogometaši koje već neko vrijeme nigdje nismo vidjeli, ni čuli za njih, iako nam njihovi posteri i dalje stoje zalijepljeni na zidu dječačke sobe u roditeljskom domu. B-netov Planet Sport pružio mi je tako, za svega nekoliko desetaka kuna mjesečno, nevjerojatno putovanje kroz mladost na kojemu sam ponovno susreo svoje tadašnje heroje poput Zvonimira Deranje i Gorana Jurića, a to je – složit će se svatko tko je imao tako lijepo djetinjstvo da je mogao svjedočiti bravurama ove dvojice maloprije spomenutih virtuoza – od neprocjenjive vrijednosti. A, isto tako, Liga prvaka, unatoč tome što je moj Inter sasvim zasluženo ispao odmah u skupini te izuzev Icardijeva zbilja prekrasnog pogotka nije ostavio nikakav trag vrijedan spomena u natjecanju, bila je sasvim sigurno najbolja u povijesti nogometa. Planet Sport baš je pogodio godinu u kojoj će se pojaviti! Sve ono što se događalo od Rashfordova pogotka s bijele točke, koji je u posljednjim sekundama utakmice eliminirao krajnje nesimpatični Paris Saint-Germain, preko dramatičnih scena kada je nakon velikog slavlja zahvaljujući VAR-u poništen Aguerov pobjedonosni gol, pa do onih nevjerojatnih preokreta u polufinalnim utakmicama na Johan Cruyff Areni, gdje je Lucas Moura hat-trickom Spursima osigurao finale, te na legendarnom Anfieldu, gdje je Liverpool prodao Barceloni pučkoškolsku nogometnu foru i izbacio ih iz daljnjeg natjecanja, bilo je i više nego fantastično.

Nema tog filmskog paketa programa, a na sve sam, usput budi rečeno, zbog suprugine želje pretplaćen, i to već godinama, samo se o tome unutar naša četiri zida ne smije govoriti, ni taj trošak dovoditi u pitanje, koji bi dakle, mogao pružiti toliko zabave, napetosti, akcije i drame kao što je to učinio ovaj sportski. TV ružu im, stoga, dodjeljujem kao mali bonus na onaj fiksni iznos koji svakog mjeseca veselo uplaćujem i prije samog dospijeća ne bi li se što prije riješio dokaznih materijala iz kuće. Ugovor mi je, evo, opet blizu isteka, a baš je ove subote finale te magične Lige prvaka. Na stadionu Wanda Metropolitano u Madridu susreću se Liverpool i Tottenham, a ja ću iz udobnosti vlastitog doma, zahvaljujući jednoj od boljih odluka koje sam donio u životu, imati gdje pogledati tu zasigurno uzbudljivu utakmicu. Pri tome mi, nota bene, neće smetati ni često ne baš najtočnije analize, ali i odjevne kombinacije njihova voditelja Joška Jeličića. To je nešto na što sam se već navikao te što izvrsno kompenziraju sa Stipom Pletikosom koji se zbilja pokazao kao odličan suvoditelj i veoma pristojan čovjek.

O tome kako stručni gosti poput Marija Stanića, ali i mnogih drugih koji su im ove godine prošli kroz studio, njihovu emisiju koja prethodi samim utakmicama čine nemjerljivo boljom od one emisije kod konkurentske TV kuće koja ima pravo na jednu utakmicu Lige prvaka tjedno, nema potrebe da trošim previše riječi. Dovoljno je da spomenem kako tamo i u ovo doba VAR tehnologije koja odmah, na licu mjesta, otklanja sve nedoumice vezane za sudačke odluke, i dalje imaju rubriku “Oko sokolovo” koja je i prije ove tehnološke inovacije bila teško gledljiva... Ne znam kako će ta finalna utakmica između ovih engleskih klubova završiti, ali pobjednik će svakako biti Planet Sport kojemu ću pokloniti povjerenje i iduće sezone. Nešto što nisam sasvim siguran da će nakon što pročita ovaj tekst te otkrije moju malu tajnu, učiniti moja supruga sa mnom.