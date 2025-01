Trumpova glasnogovornica najmlađa je u povijesti! Ima svega 27 godina

Novi/stari američki predsjednik Donald Trump imenovao je Karoline Leavitt za novu glasnogovornicu Bijele kuće, čime je ona postala najmlađa osoba na toj poziciji u američkoj povijesti. S tek 27 godina, Leavitt je preuzela jednu od najvidljivijih funkcija u novoj republikanskoj administraciji. Prije Leavitt, najmlađi glasnogovornik Bijele kuće bio je Ron Ziegler, koji je 1969. godine imenovan na tu poziciju s 29 godina tijekom administracije predsjednika Richarda Nixona.

Trump je prilikom objave imenovanja izjavio sljedeće: - Karoline Leavitt obavila je fenomenalan posao kao tiskovna tajnica u mojoj kampanji i sa zadovoljstvom objavljujem da će služiti kao glasnogovornica Bijele kuće. Karoline je pametna, snažna i dokazala se kao iznimno učinkovita komunikatorica. Imam najveće povjerenje da će briljirati za govornicom i pomoći u prenošenju naše poruke američkom narodu - kazao je novoizabrani predsjednik.

Thank you to the hardworking White House staff preparing for our arrival. See you soon! https://t.co/mWTIGlY7aq