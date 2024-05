Razvodi se Irena iz 'Ljubav je na selu': 'Napao me i rekao da sam njegovoj curi slala poruke'

Bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu' Irena Slopšek otkrila je da se rastaje. Naime, Kamerunac Fondo za kojeg se udala navodno je prema njoj postao hladan, a onda je otkrila i da on ima curu s kojom ima dijete od dvije, tri godine. Fondo joj je ranije rekao da se iseli iz stana, vrati mami te počne raditi.

''Dugo smo zajedno i ja ga čekam, a posljednja dva mjeseca je postao hladan prema meni pa sam se išla našaliti s njime i rekla mu da sam upoznala nekoga. Zanimalo me kako će reagirati, a njegova je reakcija bila napad na mene - da sam ja njegovoj curi pisala poruke i napadala je, a nisam to imala pojma. Dakle, tako sam saznala da ima nekoga, a ja ne volim biti druga, niti ne volim uzimati muškarca drugoj, a onda sam saznala da ima malo dijete'', rekla je za RTL.hr i dodala da zna za njegovu prvu ženu.

''Znam za njegovu prvu ženu i kćer od 20 godina, plaća joj fakultet, no da s drugom pak ženom ima malo dijete od tri, četiri godine i to nisam znala. Još da sam ja tu ženu napala...''

Izjavila je i da kreće s procesom razvoda. ''Pričala sam s policajcem i rekao mi je da moram na sud i predati zahtjev za razvod te da ćemo to riješiti bez problema jer nemamo ništa zajedničko. Znam kako u Hrvatskoj sve funkcionira, no nisam sigurna kad je ovako...''

Fondo joj, tvrdi i dalje piše. ''On meni i dalje piše, no ja mu ne odgovaram... Samo sam mu rekla da se posveti svojoj obitelji i djetetu jer su ljubav i obitelj najbitniji, a na to mi nije ništa odgovorio. On voli novac više od svega, a nema osjećaja ni za koga.''

Priznaje da se osjeća blesavo. ''Osjećam se blesavo... Kao da sam osjetila da nešto ne valja jer sve je nestalo. Još je rekao da se maknem iz stana i vratim mami te krenem raditi. Osjetila sam da je ljubav nestala... Stalno mi se to događa, evo moj prvi muž s kojim imam dijete se vratio bivšoj pa sam imala dečka iz Rijeke i on se, također, vratio bivšoj.''

Irena misli da nema sreće. ''Samo ili ja nemam sreće ili je na mene neka baba bacila čari da nemam sreće u ljubavi. Sve mi se isto ponavlja i onda plaču za mnom, no ja ne idem nazad. Stvarno sam se zeznula, htjela sam probati nešto novo, mislila sam kako nisam imala sreće s farmerima pa možda da potražim ljubav van Lijepe Naše...No, opet ništa.''

