Objavljen je redoslijed nastupa u finalu Eurosonga. Evo koji po redu nastupa Baby Lasagna

Na službenim stranicama Eurosonga u noći je objavljen redoslijed nastupa u finalu pa će tako hrvatski predstavnik Marko Purišić - Baby Lasagna, s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" nastupiti 23. od 26 zemalja. Podsjetimo, u sinoćnjoj drugoj polufinalnoj večeri Eurovizije u švedskom Malmöu mjesto u finalu izborili predstavnici još 10 zemalja, među kojima je i Izrael protiv čijeg je sudjelovanja prosvjedovalo više tisuća ljudi, a za najbolju pjesmu Europe u subotu 11. svibnja natjecat će ih se ukupno 26.

U veliko finale najvećeg i najspektakularnijeg glazbenog natjecanja iz ove druge polufinalne večeri ušli su Latvija, Austrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švicarska, Gruzija i Armenija. Nastupali su još i predstavnici Malte, Albanije, Češke, Danske, San Marina i Belgije, ali nisu prošli u daljnje natjecanje.

We have our 26 Grand Finalists. And now we have the running order they'll perform in on Saturday night. #Eurovision2024 pic.twitter.com/kvHRfDHg9U