Mitar napušta pleme i postaje prvi član porote: Moj put u Survivoru je bio baš dosadno trnovit

Nakon eliminacijske borbe četvero kandidata – Mitra, Ognjena, Anđele i Alexa – Mitar je izgubio i time ispao iz daljeg natjecanja, ali je postao prvi član porote. „Moj put u Survivoru je bio baš dosadno trnovit. Drago mi je što sam izgubio od Ognjena, a onda i od Anđele“, rekao je Mitar, dodavši da je razmišljao o tome da odustane od natjecanja.

Osobni imunitet koji je bio prijeko potreban svim članovima plavog tima pripao je Nancy koja je, okićena ogrlicom, imala sigurnost na plemenskom vijeću. Vojislav se pak bio pobunio protiv Lukinog ponašanja u kampu, jer smatra da svako malo nepotrebno provocira. „Zasmetali su mi komentari tebe i Stefana, jer mislim da smo bili korektni prema vama što se tiče raspodjele hrane“, objasnio je Luka Vojislavu svoje upadice.

Nakon što je provela neko vrijeme u druženju s crvenima i Matea ima svoje mišljenje o Vojislavu. „Mi kao pleme smo imali svi malo lošije mišljenje o Voji, a onda se to sve s vremenom promijenilo, mislili smo da je bolji lik jer bi nam on uvijek prišao poslije igre. Nakon što smo počeli živjeti zajedno, mislim da je on jako proračunat, sve prati, sve važe, sve kalkulira. Nije tip osobe koju bih voljela imati u svom plemenu“, dodala je Matea.

Kako će se dalje razvijati situacija s Vojislavom te kako će crveno pleme funkcionirati bez Mitra, ne propustite doznati u novim nastavcima uzbudljivog showa Survivor.