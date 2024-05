Dubravka je sve oduševila desertom, gošće je iznenadila jedna namirnica

Pobjedu u ovotjednoj 'Večere za 5' odnijela je Marina Parić. "Ni u ludilu nisam očekivala pobjedu, ne mogu govoriti, ne znam što da kažem. Ovo znači da ipak možda znam kuhati, a to znači da imam i četiri prijateljice koje su mi ovo podarile. Nadam se i poslu", otkrila je pobjednica tjedna. Treće mjesto zauzele su Katarina, Maja i Dubravka! Drugo mjesto zauzela je Timoteja! Posljednjeg dana virovitičkog tjedna ekipi je kuhala Dubravka Holec. Za svoju večeru dobila je 36 bodova. Desetke su joj udijelile Timoteja i Katarina, a Maja je domaćici dala devet bodova. Marina je bila najstroža te je Dubravki dala sedam bodova.

Pripravu večere započela je predjelom 'Šarenilo na tanjuru'. "Salata vjerojatno neka", pretpostavila je Maja, a Timoteja se nadovezala da će u salati biti i piletina te rajčica. "Možda cezar salata", dodala je Marina. Razne vrste salate i piletina bili su zvijezde predjela, otkrila je uskoro Dubravka. Uslijedio je potom desert 'Ciglica pod snijegom'. "Puding vanilija će sigurno biti pod tim snijegom, ali što će još biti, što bi ciglica mogla biti...", zapitala se Katarina. Ciglica je bila pravi misterij i za ostatak dama. Uskoro je Dubravka objasnila da se radi o lisnatom s pireom od batata - sa šećerom i pudingom od batata. Za kraj, spravila je Dubravka 'Gicu u šumi'. "To je lungić s gljivama, ovo će biti fino", otkrila je Marina. Bila je u pravu - gljive, lungić i vrhnje činili su glavno jelo. Za prilog, spravila je domaće njoke.

Nakon što je završila s jelima, Dubravka se okrenula pripremi za doček gostiju. Uskoro je Dubravka ekipu dočekala uz prigodne aperitive - liker od trešnje, orahovac i rakiju svog tate. "Djelovala je nervozna, bila je pod tremom, no svi smo bili takvi", izjavila je Katarina. "Možda je bila i umorna, no zračila je pozitivnom energijom", dodala je Marina. "Aperitiv je bio baš dobar, nisam još nikad pila liker od trešnje, meni je bilo odlično", zaključila je Timoteja. Šarenilo na tanjuru' stiglo je prvo pred dame. "Bilo je mrvicu obilno, no opravdala je naziv jela", ocijenila je Marina izgled predjela. Složila se i Timoteja.

"Izgledalo je savršeno, no kad je rekla da je stavila bijelog luka, meni to ne odgovara", iskrena je bila Katarina. "Najzanimljiviji mi je bio hrskavi kruh, salatu je podigao jer je bio baš hrskav", zaključila je Maja. Glavno jelo, 'Gicu u šumi', poslužila je Dubravka iduće. "Glavno jelo je vikalo da ga pojedem", ocijenila je Maja izgled glavnog jela. "Izgledalo mi je lijepo vizualno", dodala je Marina. Za kraj, pred dame je stigla 'Ciglica pod snijegom'. "Desert je stvarno bila cigla, nije ciglica, ogromno", komentirala je Timoteja. "I opet batat, probala sam ga i u slatkom obliku i oduševila me ova kremšnita od batata", otkrila je Maja. Marinu je također oduševila slatka varijanta batata, a zadovoljna je bila i Katarina. Dubravka je za kraj ekipi udijelila prigodne poklone za uspomenu, a potom je uslijedilo i prigodno glazbeno iznenađenje - nastup 'Grupe rođaci'. Veselo raspoloženje za kraj je oduševilo ekipu.

