Tjedan dizajna u Milanu svake godine privlači sve više izlagača i posjetitelja

Održan od 16. do 21. travnja, predsjednica Maria Porro najavila je 2000 izlagača i više od 300.000 posjetitelja, a ovogodišnje izdanje nadmašilo je očekivanja. Tema pod nazivom ''Where Design Evolves'' u središtu je imala evoluciju i inovaciju kao ključne koncepte dizajna, a uz standardni program novost je bila izložba EuroCucina posvećena kuhinjama i kupaonicama te je obilježena 26. godišnjica SaloneSatellite, platforme koja predstavlja mlade dizajnere u usponu do 35 godina.