Policija s dugim cijevima privela rusku posadu jahte koja se povezuje s Medvedčukom: Dobili izgon iz Hrvatske

Pred jahtu Royal Romance u trogirskoj luci jučer je došao veliki broj policajaca, među njima pripadnici interventne i specijalne policije, tražeći ruske državljane na brodu, govori nam odvjetnik Imon Choudhury, koji je pratio situaciju u Trogiru. Ta se jahta, inače, povezuje s proruskim ukrajinskim oligarhom Viktorom Medvedčukom. Na toj jahti je tada bilo 10-ak članova posade, među kojima su bili Rusi, pristigli nekoliko dana ranije, te jedan belgijski državljanin.

- Svi ruski državljani žive u EU barem od 2005. godine, neki i ranije, u Njemačkoj ili Francuskoj. Svi imaju reguliran dugotrajan boravak i dozvole za rad u Europskom gospodarskom prostoru (EGP) - kaže odvjetnik.

EGP, inače, obuhvaća države članice EU i tri države EFTA-e: Island, Lihtenštajn i Norvešku, i to je prostor gdje se robe, usluge, kapital i osobe slobodno kreću.

Članove posade su priveli - među njima je bilo šest ruskih državljana i jedan belgijski - pod optužbom da namjeravaju raditi u Hrvatskoj. Ispitivanje na policiji je trajalo od 16 sati do 23.30 sati. Belgijskog državljanina su odmah pustili, a ruskim je uručeno rješenje da u jedan dan napuste Hrvatsku.

No priča se nastavlja i danas, kad su ruski državljani htjeli ovjeriti rješenje o protjerivanju - što se mora učiniti kao dokaz da su napustili zemlju - kod policije u zračnoj luci koja im to nije htjela napraviti jer - imaju uredan boravak na schengenskom prostoru. S druge strane, oni koji su krenuli autom iz Hrvatske, također se pitaju tko će im na hrvatskoj granici - jer policije više nema - to ovjeriti.