Tinejdžerska serija na njemačkom jeziku o klasnoj podjeli u obrazovanju anglosaksonskog svijeta

Maxton Hall - Die Welt zwischen uns, Amazon Prime Video

Nekoliko je razloga zašto preporučujemo ovu seriju kao glavnu. Ova je njemačka serija imala najbolji start u povijesti na Amazon Prime Videu kada se radi o serijama s neengleskog govornog područja. I onda je ubrzo nakon početka streamanja postala najpopularnija serija s Amazona u svijetu, gdje je bila na broju jedan u više od 120 zemalja i teritorija. Nećemo više dosađivati o tome kako u Europi ima aduta koji se mogu mjeriti s puno toga što dolazi s Netflixa, s američkim produkcijama općenito. Vidjeli smo “Babylon Berlin”, “Das Boot”, “Dark”, “Bad Banks”, sve je to jako dobro, posebno prve dvije navedene. “Maxton Hall - Svijet između nas”, da prevedemo odmah na naš jezik, nešto je posve drugačije. Tinejdžerska serija u cijelosti na njemačkoj jeziku govori o klasnoj i imovinskoj podjeli koja se u anglosaksonskom području očituje posebno u obrazovanju. Bogatima je mjesto praktično zajamčeno, ostali se moraju bitno više potruditi, imati preporuke i tako dalje. Pa je i time interesantnije da su se njemački autori upustili u priču koja nativno nije njihova pa onda i ostavili cijelu priču na svojem jeziku. S obzirom na višedesetljetnu amerikanizaciju njemačke kulture, to i nije nešto osobito čudno jer se očito računalo da zbog toga postoji debelo plodno tlo za ovakvu priču kod domaće publike. Međutim, činjenica je da su autori knjigu Mone Kasten “Save Me” prihvatili kao univerzalnu priču koja može funkcionirati bilo gdje, s obzirom na to da je u osnovi riječ o klasičnoj priči o bogatima i siromašnima, natprosječnima i prosječnima, a onda i o ne sasvim poželjnoj ljubavi. I to je sve “Maxton Hall”. Briljantna i odlučna Ruby Bell kroz stipendiju dolazi na elitnu srednju školu Maxton Hall s jednim ciljem, a to je da se upiše na Oxford. Pri tome napravi omašku i ne predaje sve potrebno pa joj treba preporuka prof. Suttona kojeg pronađe u zagrljaju s Lydiom Beaufort, sestrom šulkolege joj Jamesa koji je arogantni nasljednik bogate obitelji i visokoprivilegiran, toliko da u školu dolazi u Rolls Royceu s vozačem. Kako se Lydia i James uplaše da će ih Ruby razotkriti, kreće obračun s neočekivanim zapletima. Očito je ta priča, koja bi više spadala u 80-te u društvo “Dinastije” i “Dallasa” dovoljno moćna da može prevladati i jezičnu barijeru, s time da je kvalitetom produkcije zadovoljila i one najzahtjevnije, dok je i mlada glumačka ekipa vrlo ozbiljno shvatila svoje uloge pa djeluje doista jako uvjerljivo. Sve je prošlo toliko dobro da je potvrđeno i snimanje druge sezone. Vrlo ugodno europsko iznenađenje na Amazonu.

Sisi, HRT, RTL

Uspjela njemačka serija o prvoj emancipiranoj ženi Europe, barem kada se o visokom plemstvu radi, stigla je i na domaće linearne televizije, nakon što je uspješno prikazivana na Viasatovom kanalu Epic Drama. Serija o caru Franji Josipu i njegovoj nemirnoj supruzi Elizabeti Austrijskoj ide već tri sezone gdje su neki njezini dijelovi snimani i u nas, na obali. Sisi je, izgleda, neiscrpan izvor inspiracije za stvaratelje vizualne umjetnosti pa se i pri susretu s glavnim glumcima uvijek potezalo pitanje sličnosti s originalnim filmom u kojem Sisi glumi Romy Schneider. Nisu ista vremena, kao niti ista shvaćanja života kultne carice, pa je najbolje ovu seriju gledati bez bilo kakvih usporedbi. Produkcija njemačkog Beta Filma raskošna je i efektna, dvoje mladih glavnih glumaca, Dominique Devenport i Jannik Schümann, sjajno su se snašli u ulogama carskog bračnog para. A kako serije o dvorovima i plemstvima prolaze doista sjajno, izgleda da je dobra odluka bila da se još jednom ekranizira život carice Sisi. Slična se serija bila paralelno pojavila i na Netflixu, no ovdje je ipak napravljen bolji posao.

Mayor of Kingstown 3, SkyShowtime

Stigla je i treća sezona sjajne kriminalističke drame zatvorskog karaktera koju je kreirao doista jedinstveni Taylor Sheridan. Ovo je sjajna vijest i zbog Jeremyja Rennera kojega ćemo gledati ponovo u glavnoj ulozi nakon što je početkom 2023. godine doživio tešku nezgodu kada ga je udarila vlastita ralica dok je od nje spašavao nećaka. Oporavak je bio dug, no Renner je zdrav i fizički sposoban pa se izvukao iz vrlo teškog stanja. No, serija “Mayor of Kingstown” neobična je onoliko koliko se uvijek i očekuje od Taylora Sheridana, Kingstown je mali grad koji praktično živi od zatvorskog sustava, ali to za sobom povlači i sve ono loše što se može pojaviti u nekom društvu ili zajednici. Rennerv Mike Mclusky, koji je gradonačelnik fiktivnog michiganskog grada, osoba je koja se kreće finom linijom između zakona i korupcije, ali i obitelji, no koji put ta linija je nedovoljna da bi ostajao na pravoj strani i morala i zakona plaćajući koji put i povisoku cijenu, ne gubeći iz sjećanja da je konačnu cijenu već bio platio njegov brat kojega je naslijedio na vodećem gradskom mjestu.

Inspektor Rebus, Pickbox NOW

Talentirani i predani edinburški inspektor Rebus jedan je vrlo popularan lik u škotskoj kulturi koji nije ekraniziran jednom, pa je zgodno da smo na domaći streamer dobili ovu najnoviju interpretaciju o istragama detektiva i za nas znakovita imena. Kako već i sinopsis kaže, radnja se odvija u Edinburghu te istražuje teme obitelji, morala i klase u emocionalnoj priči postavljenoj u središte škotskih znamenitosti koje su čitateljima Iana Rankina koji je autor romana o Rebusu dobro poznate. Inspektor Rebus sve se češće nalazi u dilemi između poštovanja zakona i vođenja vlastitog moralnog kodeksa kada se njegov brat upetlja u sukob s mafijašima izazivajući nasilje na ulicama. U seriji nema nekih nama osobito poznatih glumaca, no Richard Rankin, koji tumači lik inspektora Rebusa, mogao bi se pojavljivati i u serijama više ambicije jer ovdje radi vrlo dobar posao. Koliko vidimo, ovo je treća televizijska adaptacija lika inspektora Rebusa, a postoji i jedna radijska pa i to dovoljno govori kolika je Rebus faca u Škotskoj.