FOTO Severina u seksi pripijenom kožnjaku nastupala na vrhuncu toplinskog vala, pogledajte fotke

Severina je još jednom potvrdila status jedne od najistaknutijih modnih ikona regionalne glazbene scene, pojavivši se na pozornici Terezijane u Bjelovaru u izdanju koje je odmah privuklo pozornost publike.
Severina je još jednom potvrdila status jedne od najistaknutijih modnih ikona regionalne glazbene scene, pojavivši se na pozornici Terezijane u Bjelovaru u izdanju koje je odmah privuklo pozornost publike.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Za svoj nastup odabrala je efektan crni kožni outfit koji je naglašavao njezinu siluetu i scensku prisutnost.
Za svoj nastup odabrala je efektan crni kožni outfit koji je naglašavao njezinu siluetu i scensku prisutnost.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Posebno se isticao kombinezon korzetnog kroja, obogaćen prozirnim detaljima i dugim resama koje su se dinamično kretale u ritmu njezinih pokreta na pozornici.
Posebno se isticao kombinezon korzetnog kroja, obogaćen prozirnim detaljima i dugim resama koje su se dinamično kretale u ritmu njezinih pokreta na pozornici.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Cjelokupni styling dodatno je zaokružila pažljivo odabranim modnim detaljima – srebrnim lancima, upečatljivim naušnicama te visokim, zategnutim repom koji je dao dodatnu dozu glamura i scenske energije.
Cjelokupni styling dodatno je zaokružila pažljivo odabranim modnim detaljima – srebrnim lancima, upečatljivim naušnicama te visokim, zategnutim repom koji je dao dodatnu dozu glamura i scenske energije.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Severina je i ovoga puta pokazala da podjednako snažno kao glazbom i hitovima, publiku osvaja i vizualnim identitetom.
Severina je i ovoga puta pokazala da podjednako snažno kao glazbom i hitovima, publiku osvaja i vizualnim identitetom.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Njezin odvažni scenski look savršeno je pratio energičan nastup, kojim je dodatno podigla atmosferu i oduševila okupljene na ovogodišnjoj Terezijani.
Njezin odvažni scenski look savršeno je pratio energičan nastup, kojim je dodatno podigla atmosferu i oduševila okupljene na ovogodišnjoj Terezijani.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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OGLAS
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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