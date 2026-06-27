FOTO Severina u seksi pripijenom kožnjaku nastupala na vrhuncu toplinskog vala, pogledajte fotke
Severina je još jednom potvrdila status jedne od najistaknutijih modnih ikona regionalne glazbene scene, pojavivši se na pozornici Terezijane u Bjelovaru u izdanju koje je odmah privuklo pozornost publike.
Cjelokupni styling dodatno je zaokružila pažljivo odabranim modnim detaljima – srebrnim lancima, upečatljivim naušnicama te visokim, zategnutim repom koji je dao dodatnu dozu glamura i scenske energije.