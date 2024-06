Tamara je otkrila što joj je Filip šapnuo na uho kada je priznala da joj se sviđa

U završnici "Braka na prvu" Tamara i Filip su pričali o svom odnosu te su došli do zaključka kako su stvari među njima zahladile. Filip je rekao da je on inicirao da ostanu u kontaktu, što je stručnjake iznenadilo. Stručnjake je zanimalo i što ostale kandidatkinje misle o njezinu odnosu prema Filipu, ali one nisu željele govoriti u njezino ime. Potom su suočili Tamaru da sudeći po njezinu govoru tijela, načinu na koji gleda Filipa i čeka njegovu potvrdu kad nešto kaže - ukazuju na to da joj je stalo do Filipa i sigurno žao što nije ispalo nešto više, a njemu nije bilo jasno zašto mu nije rekla da joj je smetalo što joj nije odgovorio na poruku.

Kad su pogledali svoje snimke, Filip je priznao da je bio užasan na početku, ali je potpuno promijenio mišljenje te se još jednom ispričao Tamari. Tamara je dobila dojam kao da je se gura u osvajanje Filipa, no stručnjaci su joj objasnili da se slažu s njom da muškarac treba osvajati ženu, ali i da žena treba pokazati kad joj se netko sviđa. Stručnjaci su nastavili pričati da svi vide kako joj se Filip sviđa, a nakon prvotnog okolišanja, Tamara je rekla: „Da, sviđa mi se kao muškarac.“ Filip pred kamerama nije komentirao njezino priznanje, ali Tamara je u razgovoru za RTL otkrila što joj je kasnije rekao.

GALERIJA Znate li tko je ovo? Bila je mnogima omiljena bucka, danas ima 55 godina o nikad nije bila mršavija

VEZANI ČLANCI

- Nisam čula da je išta komentirao, vidjela sam da se nasmijao. Sada kada gledam, bilo je očito da se on meni sviđa, no i dalje sam imala dojam kako se stalno mene gura da to kažem pa sam, kada smo završili sa stručnjacima i sjedili na kauču, napomenula da nitko njega nije pitao jesam li se ja njemu svidjela te kako sam ja ostala bez odgovora. Na to mi je Filip šapnuo - reći ću ti poslije - ispričala je i otkrila što joj je šapnuo.

- Sve super, sve pet, nije do mene, do njega je, on ne želi sada vezu i ne želi žrtvovati svoje slobodno vrijeme. Ispričala je i kako joj se Filip počeo sviđati kada su svi kandidati bili u Slavoniji, a ona je s Filipom ostala doma. Tamara je ispričala i kako nije htjela u showu reći Filipu da joj se sviđa, a hoće li ova situacija utjecati na njihov odnos još nije sigurna.

- Ne znam, vidjet ćemo kada sve službeno završi hoćemo li ostati u kontaktu i prijatelji. Vidjet ćemo. - kaže Tamara i osvrnula se na cijelu priču s Filipom u showu i rekla kako je to bila lijepa priča za koju kaže kako na kraju nije ispala ljubavna, ali je bila posebna.

VIDEO Maja Šuput koncert zapalila kombinacijom, ispod haljine nazirao se crni grudnjak