Nives Celzijus govorila o djeci, očekivanjima od partnera te omiljenom reprezentativcu

Naša popularna pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus ovog je vikenda publici u Vodicama predstavila svoj novi hit 'Pila'. Naime, Nives je bila jedna od mnogih izvođača koji su se našli u rosteru tradicionalnog, 16. po redu CMC festivala u ovom popularnom hrvatskom ljetovalištu. Prvo je u izazovnoj kombinaciji ovladala pozornicom, a zatim za javnost progovorila o zanimljivim temama.

Pjevačica je nakon pet godina nastupila na ovom festival, pa otkriva čemu publika može zahvaliti na njezinom povratku: - Posljednjih par godina kad sam vidjela da se CMC odvijao bez mene uhvatila me neka lagana nostalgija i kad se dogodio poziv ove godine baš sam se jako radovala! - otkrila je za Showbuzz. Nives je bila otvorena i o stvarima iz privatnog života, među kojima je i odgoj njezino dvoje djece - kćeri Taishe i sina Leonea.

- Oni su sad već velika djeca, sin ima 18, kćer će uskoro 17, već su to mali ljudi. Naravno da oni iziskuju majčinstvo bez obzira na godine, brigu i imam naviku da moram doći doma, moram im skuhati, provesti s njima neko vrijeme, ne moram nego želim, ali su već dosta odrasli i odgovorni, evo i sad su sami doma jer Dino nije u Zagrebu. Sin se lijepo brine, pohvalio se da je Taishi skuhao bolonjez i da paze jedno na drugo - kaže glumica koja je u popularnoj seriji 'Kumovi' utjelovila fatalnu Iris te se dotakla i mogućnosti da sin krene stopama majke: - Još su u nekoj potrazi, sin bi volio glumiti, jako je dobar imitator, ali s druge strane ne želi biti poznat. Vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići - rekla je.

Mnogi se Nives sjećaju iz braka s bivšim nogometašem i ocem njihove djece, Dinom Drpićem. Bivši supružnici danas održavaju odličan odnos, a 42-godišnja Zagrepčanka otkriva kako je trenutno slobodna, ali i kakav bi se muškarac trebao pojaviti da se to promijeni: - Ja imam toliku listu osobina… Meni treba netko tko me ne opterećuje, evo najjednostavnije. Toliko sam zauzeta poslovnim obvezama i obitelji da moram imat partnera koji će jednostavno imati razumijevanje, i za moj posao i za moju djecu koja su mi uvijek prioritet. Kad se nađe netko takav kvalitetan onda će možda to biti to - priznala je.

Za par dana kreće Europsko prvenstvo u nogometu na kojem će nastupiti i hrvatska reprezentacija. Tim povodom Nives otkriva koji nogometaš će se posebno pratiti u obiteljskom domu: - To su sad već došle ove generacije koje su stvarno premlade, ali evo Taishi su recimo zgodni Gvardiol, voli Marca Pašalića, njega znamo još otkad je bio mali, njegovu obitelj i mamu i tatu i sve, tako da on nam je drag - zaključila je autorica pjesme 'Pila', za koju potpisuje glazbu i tekst.

