Tajči promijenila izgled, u ovom izdanju je još nismo vidjeli: 'Nikada nemojte postati toliko ozbiljni'

Pjevačica Tatjana Cameron, poznata i kao Tajči iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama promjenom frizure.

"Nikada nemojte postati toliko ozbiljni da ne odrežete šiške" napisala je Tajči uz fotografiju na kojoj ima ravnu kosu i šiške.

Ova promjena iznenadila je mnoge pratitelje jer je Tajči do sada najčešće imala valovitu plavu kosu do ramena, no ravne šiške nije imala nikada.

Podsjetimo, Tajči je krajem HRT-ovog talk showa "U svom filmu", u kojem je progovorila o svom životu, te kako se nosila sa slavom nakon što je sa samo 19 godina pobijedila na Izboru s pjesmom Eurovizije s pjesmom "Hajde da ludujemo".

- Ja sam bila spremna na kakve god glazbene scenske izazove, ali na taj osjećaj, to nije bila čak niti regularna slava, je to bilo strašno intenzivno i u tom trenutku nisam imala alate, niti mentalnu niti emotivnu podršku nekoga tko bi to prepoznao i znao meni to objasniti, prisjećse. To je bio jedan sasvim drugi svijet, druga realnost - komentirala je nakon što je vidjela snimku sebe iz 1990. godine, dodavši kako kroz neke stvari ne bi morala tada proći, da su neke stvari bile drukčije postavljene.

- Imala sam dosta teških, emotivnih stvari koje sam prošla i prije nego što mi se dogodila ta slava, koje jednostavno nisam iscijelila, čak niti imala sposobnost procesirati ih da bih se onda s time mogla na jedan zdravi način nositi- kazala je voditeljici Tončici Čeljuski. Tada ju je njen mentor i menadžer Zrinko Tutić pokušao na sve načine odgovoriti od toga da završi s karijerom i ode u Ameriku.

- Donijela sam odluku da odem kada sam shvatila da jednostavno nisam znala na koji način funkcionirati. Ja nisam otišla zbog želje da negdje drugdje napravim karijeru, zato što sam bila ljuta na nekoga, nego jednostavno nisam vidjela drugi način van svega. A to "svega" nije bila slava niti karijera niti pjesme, nego moja nesposobnost da budem zdrava. Emotivno, mentalno, duhovno - a i fizički - zaključila je Tajči.