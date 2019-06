Šuput iznenadila 'čupavim' outfitom: 'Izgledaš kao da si se omotala u kupaonski tepih'

Maja Šuput vratila se na posao! Nakon bajkovitog vjenčanja i odmora s novopečenim suprugom Šuput se vratila u studio Supertalenta. Članica žirija na svom se Instagramu pohvalila skupocjenom haljinom koju je odjenula za emisiju, a njezin outfit izazvao je pravu polemiku među njezinim pratiteljima.

- Spremna sam za snimanje Supertalenta. Zaljubljena sam u svoj styling dana- poručila je Maja čija je objava u samo četiri sata prikupila 12 tisuća lajkova. "Izgledaš svjetski", "Ovo je najbolja haljina ikad. Topčina", hvalili su Maju u komentarima.

Ipak, bilo je i onih koji nisu oduševljeni ovim izdanjem. "Izgleda kao da si uzela kupaonski tepih i omotala ga oko sebe", glasi jedan od komentara. Bilo je i onih koji su svoje kritike uputili na račun Majinih čizama. "Za show je ovo sve ok jer se to od tebe i očekuje. osobno mi se ne sviđaju (bilo koje) čizme koje plešu oko noge, ali to je samo stvar sviđanja ili ne sviđanja. Ti si ok!", poručila je druga pratiteljica.

Foto: Instagram

Inače, za Majine modne kombinacije zadužen je Marko Grubnić koji joj je nedavno dizajnirao i vjenčanicu. Da njegova klijentica, ali i velika prijateljica bude itekako upečatljiva na početku sedme sezone showa odabrao je 'čupavu haljinu' i skupocjene čizme francuskog brenda Alexandrea Vauthiera koje stoje nešto manje od 8000 kuna.

Majine ekstravagantne kombinacije u Supertalentu nisu novost, ali novost nove sezone showa je voditelj Frano Ridjan koji će se pridružiti Igoru Mešinu i u voditeljskoj ulozi zamijeniti Renea Bitorajca koji je dio ovog showa bio proteklih šest sezona.

Pogledajte i gdje su i što danas rade dance zvijezde 90-ih.