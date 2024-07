Supruga Brune Petkovića objavila fotku na kojoj je u badiću, rijetko je viđamo u takvom izdanju

'AMERIČKI TATA'

Cosby slavi 87. rođendan: Od omiljene televizijske zvijezde do osuđenog seksualnog zlostavljača

Glumac je kažnjen zbog drogiranja i seksualnog napada na Andreu Constand 2004. Protiv njega je čak šezdeset žena iznijelo krajnje ozbiljne optužbe za silovanje, seksualno zlostavljanje, drogiranje, napastovanje i seksualno iskorištavanje maloljetnica i to od sredine šezdesetih do sve do 2008. godine.