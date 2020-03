Stanje u Hrvatskoj najbolje je prikazano u seriji ‘Odmori se, zaslužio si’

Gospodarstvo u Hrvatskoj već je neko vrijeme na dosta niskim granama, plaće su niske, troškovi života visoki, poslovna atmosfera loša, a naznaka da stižu neki bolji dani – nema! Posljednjih godina, stoga, sve je veći broj onih koji se posao odlučuju potražiti u inozemstvu, a nakon ulaska Hrvatske u EU broj onih koji se odvažio na takav pothvat, posebice mladih i visokoobrazovanih, dodatno je povećan. Tako je u prošloj godini zabilježeno najveće iseljavanje Hrvata otkako je samostalne Republike Hrvatske. Toliko ih, prema službenim brojkama, iz Hrvatske nije bježalo ni u ratnim godinama... Pa, iako Vlada RH ne zna kako bi to spriječila i zadržala mlade stručnjake unutar naših krivudavih granica, sve tri televizije s nacionalnom koncesijom dosjetile su se, čini mi se, nečeg zanimljivog, a što ću u nastavku nastojati približiti i čitateljima ove kolumne u Ekranu, legendarnom prilogu Večernjeg lista, jer bi, eto, dugoročno možda moglo i uroditi plodom.

Elem, donedavno se, sjetit ćete se, na HRT-u prikazivala serija “Mračna strana Dublina”, koja nas je vodila u mračni svijet zadimljenih, alkoholom natopljenih krčmi Dublina. S njom je sve započelo! Ta provokativna drama, naime, prepuna misterija, najbolji je argument da svaki mladi čovjek koji je pogleda, na kraju ipak raspakira svoj kofer i ostane kod kuće. U usporedbi sa svakodnevicom patologa u dublinskoj gradskoj mrtvačnici, a o kojemu je u seriji riječ, boravak u roditeljskom domu, mamina kuhinja, popodnevna kavica s društvom, tek povremeni odlazak na Zavod za zapošljavanje te ostali rituali iz života nezaposlenog mladog stručnjaka u Lijepoj Našoj, ne čine se ni tako loše...Istina, tom liku u seriji posao predstavlja najveće zadovoljstvo, je li to, međutim, baš primamljivo i nekom našem mladom bakalaru ili, što ja znam, magistru bolonjskog procesa, pitao sam se dok sam gledao tu mračnu seriju i divio se, u tom konkretnom slučaju, HRT-ovoj promišljenosti u borbi protiv odljeva mozgova. Isto tako, gledanje rekonstrukcija brutalnih zločina u krim-dokumentarnoj emisiji ‘Zločini koji su potresli Britaniju’, a koju RTL od ponedjeljka do četvrtka već neko vrijeme lukavo prikazuje, ima slično djelovanje na svakoga tko je namjeravao trbuhom za kruhom krenuti u tom smjeru.

To kako nas pokušavaju uvjeriti da neko malo englesko mjesto poput Midsomera ima veću stopu mortaliteta od cijele Europe u vrijeme crne kuge, da i ne spominjem...Sve su to redom genijalne ideje kako da mladom stručnjaku putem malih ekrana ogadimo taj strašni otok i, zadržimo ih, evo, na našem teritoriju. Za one koji su planirali svoju sreću potražiti u nekoj državi njemačkoga govornog područja, nadalje, TV programi s nacionalnom koncesijom pripremili su nekoliko serija koje svjedoče o svim opasnostima koje tamo svakodnevno vrebaju. Od onih na autocesti, koje možemo pratiti u seriji ‘Cobra 11’, preko špijunskih iz ‘Babilon Berlina’ pa sve do opasnosti od ugriza oštrog psa koji se odaziva na ime Rex, a za one koji bi se možda još negdje dalje ispalili, pa i preko bare, dramatična dokumentarna serija na RTL 2 koja istražuje i rekonstruira najpoznatije zrakoplovne nesreće pobrinut će se da nikada ne dobiju želju zakoračiti u Zračnu luku Franje Tuđmana. Kanada, pomislit ćete, možda nije loš izbor za nastavak života. Kada, međutim, pogledate samo jedan nastavak ‘Kraljeva leda: smrtonosne ceste’, pa vidite kako vozači kamiona po 48 sati stoje doslovno na tankom ledu, shvatit ćete da biste tek tamo propali...

A, Meksiko i cijela Južna Amerika, još od ‘Marisol’ nije pretjerano atraktivna destinacija. Zadnje, naime, što biste poželjeli da vam se dogodi na tom putu do uspjeha jest da, baš kad nešto postignete, saznate kako vam je kućna pomoćnica zapravo davno preminula majka. Telenovelama poput ‘Imperiji’ i ‘Zaljubljena Ramona’ HRT nastoji da to nikada ne zaboravite, a na Novoj TV su se ‘Istanbulskom nevjestom’ i ‘Azrom’ osigurali da vam iz istih razloga ni Turska ne padne na pamet kao potencijalna destinacija za emigraciju. Stanje kod nas u Hrvatskoj, za razliku od svega ovog ostalog, najbolje je prikazano u seriji ‘Odmori se, zaslužio si’, a u kojoj jedan čovjek radi, dok ih četvero, po cijeli dan ne izlazeći iz pidžame, živi na njegovoj grbači. To je i razlog što HRT tako često i reprizira tu seriju te je samo pitanje dana kada će je ponovno početi prikazivati. Jedu se domaći proizvodi, nema žurbe, ima se vremena za prijatelje i kafić, a tu i tamo se čak netko i nasmije. Sve u svemu, jedno iako ne pretjerano napredno, produktivno i ambiciozno područje, za razliku od mračnog Dublina i za život opasnog Midsomera, ipak ima neku toplinu. Da ne kažem – dušu!

Možemo se stoga samo nadati da će naši programi nastaviti udruženim pothvatom prikazivanja ovih pred spavanje teško gledljivih stranih serija koje nas odvraćaju od toga da i pomislimo na život u inozemstvu, a zbog čega im, evo, dodjeljujemo ovu svoju tjednu TV ružu. Nadam se samo da ovu našu seriju nitko izvana neće otkupiti jer nam ne treba, taman kada riješimo pitanje odljeva naših mladih stručnjaka, problem i s priljevom mladih stručnjaka iz Njemačke, Irske, Danske i Kanade koji bi, gledajući život obitelji, kozmički brzo shvatili kako se kod nas, unatoč lošoj gospodarskoj situaciji, ipak može dobro živjeti. Bojim se da, kada bi se ta tajna otkrila, ne bi bilo načina, pa ni da im se TV kuće protiv toga ujedine, da ih se spriječi u kupnji karte u jednom smjeru za Hrvatsku.