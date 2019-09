Spriječio tragediju: Uletio u sobu i spasio slavnu pjevačicu od samoubojstva

Popularna country pjevačica Dolly Parton iznenadila je svojim priznanjem o želji za samoubojstvom.

Naime, nakon ljubavnih problema, pjevačica si je htjela oduzeti život. Priznala je da samo što nije povukla okidač pištolja kada je njezin ljubimac, bostonski terijer Popeye, uletio u sobu dok je ona sjedila i razmišljala o tome, piše Mirror.

Foto: Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

– Jedno popodne sjedila sam gore u svojoj spavaćoj sobi kad sam u noćnom ormariću primijetila pištolj koji držim zbog provalnika. Dugo sam ga gledala. Čim sam ga podignula, samo da ga primim i pogledam, na tren naš mali pas, Popeye, došao je trčeći po stubama. Zvuk njegovih šapa vratio me u stvarnost i iznenada sam se smrznula. Spustila sam pištolj. I onda sam molila – objasnila je Dolly u jednom intervjuu koji je objavljen u knjizi ''Dolly On Dolly: Interviews and Encounters with Dolly Parton''.

Pjevačica, 73-godišnjakinja, smatra da je to bio Božji znak. – Mislim da to ne bih učinila, ubila se, ali ne mogu reći sa sigurnošću. Sad kad sam prošla taj grozni trenutak, mogu razumjeti tu mogućnosti čak i za nekoga čvrstog poput mene ako bol postane dovoljno jaka – rekla je Parton.

Dolly u knjizi opisuje i odrastanje u Tennesseeju, kao najstarija od 12 djece iz obitelji. Naime, njezina obitelj bila je toliko siromašna da su se ona i njezina braća i sestre morali kupati u lokalnoj rijeci i da je bilo dobro ako je jedan od njih mokrio u krevet koji su dijelili jer ih je to grijalo.