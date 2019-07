Snimila pjesmu nakon svakog prekida sa slavnim dečkima i zaradila milijune

Pop-senzacija Taylor Swift proglašena je najplaćenijom slavnom osobom na svijetu jer je prošle godine zaradila 185 milijuna dolara. Pjevačici ovo nije prvi put na vrhu te liste, no na početku njezine karijere nitko nije znao da će krhka, emotivna plavuša koja plače zbog prekida postići takav uspjeh.

Kao i mnoge danas najveće zvijezde na početku karijere brojne fanove privukla je direktnim razgovorima na društvenim mrežama, njezin blog na Tumblru postao je iznimno popularan, a onda je pridobila fanove pjesmuljcima o dečkima koji nose isprane traperice, voze kamione i plešu pod mjesečinom. Tom tematikom bavila se na svom prvom albumu Tim McGraw, a od njega je prošlo gotovo 13 godina. Svaki njezin album nakon toga bio je potpuni uspjeh i uvijek na vrhovima ljestvica, no evolucijom u pop-zvijezdu izgubila je obožavatelje koji je više nisu mogli pratiti niti se poistovjetiti s njezinom glazbom.

Foto: AFP

To dokazuje i novim albumom "Lover" kojim je počela kupovati i graditi novu bazu fanova, daleko od onih koji su sada u srednjoškolskim klupama i zbog kojih je postala megazvijezda. Njezina karijera nije bila bez skandala, no mediji su je zapamtili kao djevojku koja ne zna biti sama. Prva javna veza s nekom poznatom osobom bila je mladenačka ljubav s članom benda Jonas Brothers Joeom Jonasom, bili su kratko zajedno, a on je s njom prekinuo pozivom na telefon koji je trajao 27 sekundi. Taylor je u prekidu našla dovoljno inspiracije za dvije pjesme - "Last Kiss" i "Forever And Always". Pjesmu "Back to December" posvetila je glumcu Tayloru Lautneru i njegovoj preplanuloj koži i preslatkom osmijehu...

Čim je s njim prekinula, potražila je sreću s glazbenikom Johnom Mayerom, no ni ta veza nije potrajala, a koštala ju je prijateljstva s pjevačicom Katy Perry, s kojom je kasnije završila u pravom ratu zbog plesačice koju su obje htjele na svojim turnejama. Njihova netrpeljivost bila je prava poslastica za čitatelje tabloida, dok se pjevačice nisu pomirile u spotu za Swiftinu najnoviju pjesmu "You Need To Calm Down". I o Mayeru je napisala pjesmu, a onda se zaljubila u glumca Jakea Gyllenhaala. Nisu dugo izdržali pa se ona nakratko počela viđati s glumcem Eddiejem Redmayneom koji pjesmu nije dobio.

Nakon njega šuškalo se da je u tajnoj vezi s glumcem Zacom Efronom iako nitko od njih to nije potvrdio. Slike su ipak potvrdile da hoda s jednim od nasljednika dinastije Kennedy, Conorom, koji je imao 18 godina kad je bio u vezi s tada 22-godišnjom pjevačicom. Nakon prekida posvetila mu je pjesmu "Begin Again". Srce joj je slomio još jedan član benda omiljenog među tinejdžericama, Harry Styles iz One Directiona kojem je posvetila dvije pjesme na dva albuma. Nešto više od godinu dana bila je u vezi s glazbenikom Calvinom Harrisom. Voljeli su se "javno na Instagramu", a nakon što su prekinuli, Calvin je započeo dramatični rat na Twitteru gdje je napisao: "Jako me pogodilo što dopuštaš da tvoj tim od mene čini lošu osobu.

Foto: Reuters/Pixsell

Znam da je turneja gotova i da ti je dosadno, ali nećeš me pokopati kao Katy (Perry)." Događaj zbog kojeg su je mnogi najbolje zapamtili ipak nije vezan uz njezina glazbena dostignuća i neosporiv talent za stvaranje hitova, već kada se 2009. popela na pozornicu MTV Music Awardsa kako bi primila nagradu za najbolji ženski video te godine i zahvalila svima na podršci. U nakani ju je prekinuo reper Kayne West koji je nakon pola boce Hennessyja odlučio da je najpametnije da je prekine u pola rečenice, otme joj mikrofon i kao "uslugu" svojim prijateljima, supružnicima Carter, održi govor o tome kako je Beyoncé pokradena i da je ona trebala dobiti tu nagradu.

Drama između Kanyea i Swift nije stala samo na tom događaju. West se 2010. ispričao pa 2013. povukao ispriku. Svi su mislili da su ratne sjekire zakopane kada su 2015. njegova supruga Kim i njezina sestra Kendall viđene na Taylorinu koncertu, a on je dao naslutiti da planira surađivati s njom. No 2016. otvorene su stare rane kada je Kanye u pjesmi "Famous" otpjevao kako je Taylor postala megazvijezda zbog njega i da postoji šansa da će se seksati.

Swift je brzo odgovorila da će uvijek biti ljudi koji pokušavaju sebi pripisati njezin uspjeh, no Kim Kardashian je odlučila pustiti u javnost snimku na kojoj Taylor jasno pristaje na to da je Kanye u takvom kontekstu spominje u pjesmi što je dugoročno naštetilo njezinu imidžu u javnosti koji je pjevačica na novom albumu potpuno promijenila i postala superzvijezda.

