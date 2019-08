Slavna glumica progovorila o paklu koji je proživljavala prije trudnoće: 'Sramila sam se toga'

Glumica Anne Hathaway (37) nedavno je objavila da joj u obitelj stiže drugo dijete. Na Instagramu je uz fotografiju na kojoj se vidi i trudnički trbuščić napisala: Ovo nije za film, trudna sam – napisala je uz fotografiju na kojoj pozira s trbuščićem te se obratila svima koji imaju ili su imali problema sa začećem: ''Vjerujte mi da ni meni nije bilo lako, zato vam šaljem puno ljubavi.''

Koliko je zapravo bilo teško njoj i njezinom suprugu Adamu Shulmanu otkrila je tek nedavno kada je, za britanske medije, odlučila iskreno ispričati kroz što je sve prolazila kako bi ponovno ostala u drugom stanju. Naime, Anne i Adam u braku su od 2012. godine, a četiri godine poslije dobili su sina Jonathana Rosebanksa. U nedavnom intervjuu priznala je da nije bila zadovoljna životom koji je vodila prije njegova rođenja te da ju je maleni Jonathan jako promijenio.

Dugo je trebalo da ponovno ostane u drugom stanju, a taj je proces za nju bio iznimno stresan i traumatičan. Najviše su ju, izjavila je, smetali ljudi koji bi ju ispitivali što čeka i zbog čega nikako ne ostaje trudna. To ju je. Kaže, potpuno izluđivalo!

Zato je i odlučila otvoreno ispričati koliko je bila razočarana svaki puta kada je mislila da je trudna, a ispostavilo se da nije.

-Sramila sam se tog osjećaja. Osobito kad bi saznala da je nekoj drugoj ženi uspjelo, a meni nije. Dugo sam krivila sebe i svoje tijelo, a to je potpuno pogrešno. Tješilo me jedino kada sam razgovarala s drugim ženama koje su prolazile isto, tada bih znala da nisam sama - odala je glumica priznajući kako joj je ipak suprug bio velika potpora. Sretna je što joj druga trudnoća dobro prolazi. Dok je nosila sina Jonathana, u prvom tromjesečju je jedva stajala na nogama, a sad je puna energije i vježba u trudnoći.

