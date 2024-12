Slavna glumica je nakon plastične operacije upala u pakao ovisnosti, krala je tablete od obitelji i prijatelja

Jamie Lee Curtis, kći slavnih glumaca Janet Leigh i Tonyja Curtisa, večeras smo na HTV-u gledali u filmu "Kolo sreće" (Trading Places) iz 1983. godine - ulozi koja je označila prekretnicu u njenoj karijeri i donijela joj BAFTA nagradu za najbolju sporednu glumicu. Ipak, iako je nepo baby, život ove glumice nije uvijek bio poust ružama, prošla je razne uspone i padove, privatno i poslovno.

Rođena je 22. studenog 1958. u Los Angelesu, ali nije odmah krenula glumačkim stopama svojih roditelja. Nakon kratkog studiranja na University of the Pacific odlučila se okušati u glumi. Njena karijera započela je 1978. godine ulogom u kultnom horor filmu "Noć vještica" (Halloween), što joj je donijelo titulu "kraljice horora".

"Kolo sreće" označilo je važan trenutak u njenoj karijeri. U ovoj komediji, gdje glumi uz Dana Aykroyda i Eddieja Murphyja, Curtis je pokazala svoj komični talent i odmakla se od horor žanra. Njena uloga Ophelije, prostitutke dobrog srca, donijela joj je međunarodno priznanje i otvorila vrata novim žanrovima. Činilo se da joj sve ide kako je sanjala.

No, iza blještavila Hollywooda, Curtis se borila s ozbiljnim demonima koji su prijetili uništiti njenu karijeru i život. Nakon naizgled rutinske plastične operacije 1989. godine, započela je njena desetogodišnja bitka s ovisnošću o opijatima. "Postala sam ovisna o Vicodinu, i to je bila velika tajna koju sam skrivala godinama," izjavila je Curtis za People magazin 2018. godine. Tijekom tog mračnog razdoblja, priznala je da je krala lijekove od prijatelja i obitelji, uključujući vlastitu sestru. "Krala sam tablete od svoje sestre. Krala sam tablete od prijatelja. Lagala sam liječnicima. Lagala sam svima," iskreno je priznala u intervjuu za Variety 2019. godine. Prema izvješću New York Timesa, Curtis je u jednom trenutku uzimala do 20 tableta dnevno, što je ozbiljno narušavalo njeno zdravlje i odnose s bližnjima. Ova borba s ovisnošću trajala je gotovo desetljeće, pokazujući koliko čak i uspješni i naizgled sretni pojedinci mogu pasti pod utjecaj ovisnosti.



Godine 1999. Curtis je konačno potražila pomoć i započela rehabilitaciju. Danas ponosno ističe da je trijeznost njeno najveće životno postignuće, važnije čak i od Oscara kojeg je osvojila 2023. godine za ulogu u filmu "Everything Everywhere All at Once".

U braku je s Christopherom Guestom od 1984. godine, s kojim je usvojila dvoje djece - Annie (rođenu 1986.) i Thomasa (rođenog 1996.). Curtis je poznata po svojoj otvorenosti o obiteljskom životu, često ističući kako je brak s Guestom temelj njene stabilnosti. "Christopher je moj dom, moja sigurna luka," izjavila je za People magazin 2021. godine. Curtis koristi svoju platformu da otvoreno govori o ovisnosti i mentalnom zdravlju, nastojeći razbiti stigmu i pomoći drugima koji se bore sa sličnim problemima. "Ako mogu pomoći samo jednoj osobi da se osjeća manje samo u svojoj borbi, onda sam ispunila svoju misiju," rekla je Curtis na jednom dobrotvornom događaju posvećenom mentalnom zdravlju.

Danas, s 65 godina, Jamie Lee Curtis je više od glumice - ona je spisateljica dječjih knjiga, aktivistica i inspiracija mnogima koji se bore s ovisnošću. Njena iskrenost o vlastitim borbama i trijumfima učinila ju je jednom od najcjenjenijih osobnosti Hollywooda.