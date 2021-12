Slavlje u domu Nikoline Ristović: ''Do mjeseca i natrag i još dvije tramvajske stanice dalje'

U domu naše voditeljice Nikoline Ristović (45) ovih se dana slavi. naime, njena mlađa kći Una Sofia proslavila je sedmi rođendan, a mama joj je čestitala na Instagramu posebnim videom.

- Do mjeseca i natrag i još dvije tramvajske stanice dalje! Sretan rođendan, bubchen! - napisala je pokraj videa svoje mezimice.

Podsjetimo, voditeljica je u braku s povjesničarom Vidojem Ristovićem od rujna 2013., a nakon rođenja Une Sofije posvetila se obiteljskom životu. Osim Une Sofije, Nikolina ima i 23-godišnju kći Hanu Cigoj, koju je rodila s 21 godinom dok je bila u vezi s novinarom Markom Cigojem. Početkom ove godine Nikolina i Una Sofia proživjele su pravu dramu u svom zagrebačkom stanu kada su se onesvijestile nakon što im je u stanu curio plin. Spasio ih je Vidoje s kojim je Nikolina razgovarala na mobitel prije nego se onesvijestila. Tada je pozvao prijatelje koji su stigli u stan i spasili Nikolinu i Unu.

- Kad sam rekla da se ne osjećam dobro, nakon što je Una počela povraćati, njemu je to bilo sumnjivo. On je počeo agresivno sve zvati da provjere što se događa jer se više nisam javljala na telefon nakon tog razgovora. To je već bilo oko pola 3 ujutro. Naš prijatelj koji živi nedaleko od nas je zvao policiju i objasnio im da mora provaliti u kuću jer nitko ne odgovara, ali psi laju - prepričala je Ristović ističući da su ih samo minute dijelile od kobnog scenarija.

