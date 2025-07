Što se događa s imovinom ako nema oporuke? Ovi ljudi preko noći postaju milijunaši

U Njemačkoj čak dvije trećine građana nema oporuku, pa se u slučaju smrti bez poznatih nasljednika aktiviraju tzv. erbenermittleri – stručnjaci za potragu rodbine. Jedan od njih je Bernd Clasen, koji sa svojim timom pronalazi zakonite nasljednike diljem svijeta, ponekad i do 170 godina unatrag.

U jednom slučaju, devetero ljudi podijelilo je 15 milijuna eura – iako nikada nisu upoznali osobu od koje su naslijedili imovinu. Ako nema oporuke, zakon predviđa redoslijed nasljedstva: najprije djeca i partner, a zatim rodbina poput ujaka, tetki i rođaka. Ako ni njih nema, traga se dublje, piše Fenix Magazin.

Clasenova agencija sklapa ugovor s nasljednicima i uzima 25% iznosa, no bez njihove pomoći većina ne bi ni znala da ima pravo na nasljedstvo. Njihova uspješnost je 99%, piše T-online. Najveći problem su parovi bez djece koji nemaju oporuku – preživjeli partner ne nasljeđuje sve, pa imovina ide rodbini, što često dovodi do prisilne prodaje. Clasen poručuje: “Jedna rečenica u oporuci može to spriječiti.”