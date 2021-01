Slavko Sobin otkrio koja bi imena dao svojoj djeci: Znam da su pretenciozna, al meni su baš lijepa

Glumca Slavka Sobina svakog ponedjeljka pratimo kao Žungula u seriji "Crno bijeli svijet" pa smo mu postavili nekoliko pitanja da vidimo kakvi su mu planovi za dalje, o čemu razmišlja i po čemu bi želio ostati upamćen. Odao mu je i koja mu je najveća gastro poslastica te čime bi se bavio da nije glumac.

Po čemu želite da vas pamte kada ostarite?

Želim samo da ljudi mogu reći On je dobar čovjek. I da se ja to mogu usudit pomislit za sebe. Do tad ću valjda i naučit što to točno znači.

Najbitnija pouka 2020. godine?

Nije bitno što se događa oko tebe nego način na koji reagiraš na to.

Planine ili more?

Planine.



Što vas je prije pet godina uzrujavalo, a sada nikako više ne može?

Ako ne dobijem neku ulogu. Jednostavno ih više u životu nisam dobio nego jesam, pa opet radim, uživam, rastem.



Koja vas vlastita osobina nervira?

Prestrog sam, i prema sebi i prema drugima.



Ime koje biste nadjenuli djetetu?

Oblak, Lav, Kiša. Znam da su pretenciozna, al meni su baš lijepa.

Teorija zavjere kojoj se uvijek nasmijete?

Ne smijem se više teorijama zavjere, više me rastuži da se šire brže od istine i da ima masa ljudi koja im vjeruje.



Cilj u 2021. godini?

Na poslovnom planu više fokusa na inozemstvo, na privatnom da ne izgubim nikoga.



Koju kritiku vam najčešće upućuju najbliži ljudi?

Da sam prestrog i da previše analiziram i imam prevelika očekivanja.



Da imate moć nevidljivosti na jedan dan, što biste radili?

Snimao naše političare dok nisu pred kamerama.



Biste li sudjelovali u reality showu?

Nikad ne reci nikad.



Omiljena hrana iz djetinjstva?

Grah i lepinje od bake Milene i pizza od none Božene.



Što biste prvo napravili da ste 20 godina mlađi?

Počeo se bavit sportom.



Što vas najviše veseli kad dan završi?

Što svaki put kad otključavam stan jedva čekam ući svemu što me čeka unutra.



Čime biste se bavili da ne glumite?

Pisao bih.