Sjećate se Psya i pjesme 'Gangam Style'? Zaradio je ogromno bogatstvo i odao se alkoholu

Park Jae-sang, poznatiji kao Psy, postao je svjetski poznato ime zahvaljujući viralnom hitu "Gangnam Style". Ovaj južnokorejski glazbenik rođen 31. prosinca 1977. u Seulu promijenio je povijest popularne glazbe i postavio nove standarde na društvenim mrežama.

Rođen u imućnoj obitelji u prestižnom seulskom okrugu Gangnam, Psy je prvotno trebao naslijediti očevo poslovanje. Poslan je na studij u Boston, no umjesto poslovne administracije, odlučio se za glazbu na Berklee College of Music. Nakon napuštanja studija, vratio se u Južnu Koreju gdje je 2001. godine objavio svoj prvi album "Psy from the PSYcho World!".

Prije globalnog uspjeha, Psy je već bio etablirani umjetnik u Južnoj Koreji. Njegova kontroverzna glazba i ekscentrični nastupi donijeli su mu vjernu publiku, iako je dvaput morao prekinuti karijeru zbog obveznog vojnog roka.

U srpnju 2012. godine, Psy je objavio pjesmu koja će mu promijeniti život. "Gangnam Style" postao je prvi video na YouTubeu koji je premašio milijardu pregleda. Satirična pjesma o životnom stilu bogatog seulskog kvarta Gangnam, praćena zaraznim plesnim pokretima, osvojila je svijet.

"Gangnam Style" donio je Psyju značajnu zaradu - samo od YouTube oglasa zaradio je oko 2 milijuna €, dok se ukupna zarada od pjesme procjenjuje na 8-10 milijuna eura. Njegovo trenutno bogatstvo procjenjuje se na više od 55 milijuna eura. Spot za pjesmu "Gangam Style" danas je pogledan više od 5,5 milijardi puta.

Nakon vrhunca slave, Psy je javno progovorio o svojim borbama s ovisnošću i podvrgao se liječenju. - Ako sam sretan pijem, ako sam tužan pijem. Ako pada kiša, pijem, ako je sunčano pijem - rekao je u jednom intervju.

2018. godine vratio se u Južnu Koreju gdje je osnovao vlastitu diskografsku kuću P Nation. Danas živi u Seulu sa suprugom Yoo Hye-yeon i blizankama, fokusirajući se na razvoj novih K-pop talenata.

- Jedna od stvari koje najviše volim kod ovog posla je to što je nepredvidiv. Međusobno kažemo da smo u 'poslu s poklopcem' - jer ne znate što imate dok to ne otvorite. Ne znaš koji će oblak donijeti kišu - rekao je Psy u intervjuu koji je dao prije dvije godine za New York Times. S 10 umjetnika pod svojim okriljem, uključujući šesteročlani boy band, TNX, Psy je rekao da osjeća veliki pritisak dok odlučuje o karijerama mladih glazbenika te je taj pritisak puno veći nego kad je brinuo o svojoj karijeri i ova odgovornost je puno veća.

