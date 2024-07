Sjećate se Nadije iz showa 'Brak na prvu'? Sada ima sasvim drugačiji imidž

Gledatelji showa "Brak na prvu" u prvoj su sezoni ovog sociološkog eksperimenta, koji se prikazuje na RTL-u, kao jednu od natjecateljica upoznali i Nadiju Amić. U showu su je stručnjaci spojili s Lukom Budakom i na početku je djelovalo kako će njihov odnos nakon braka biti uspješan, ali kako se show razvijao to se ipak nije dogodilo. Nadia je u show ušla kao plavuša, a u objavama na društvenim mrežama u zadnjih godinu dana pokazala je svoj novi imidž. Sada ima tamniju boju kose i često na fotografijama ističe i svoje tetovaže te pozira sa svojim 14-godišnjim sinom Leonardom za kojeg kaže da je najvažniji muškarac u njezinom životu.

Luka Budak, s kojim su je eksperti spojili u prvoj sezoni showa 'brak na prvu', otkrio je u jednoj epizodi i sočne detalje iz njihovog odnosa te je ispričao što se među njima dogodilo nakon jednog tuluma. - Ne želim seks, nit' će biti seksa, ni ispred kamere ni iza kamere - rekla je Amić ranije odlučno. - A kad si ti meni rekla kod Lidije i Alena da se želiš seksati sa mnom i da si zaljubljena - podsjetio je Luka Nadiju, a ona je kasnije rekla kako je ona na to i zaboravila. Između Nadie i Luke frcale su iskrice već na vjenčanju, a on je rekao da je zaljubljen. Njihov odnos imao je uspona i padova, no na kraju nisu završili zajedno.

"Smatram da me me ni u jednom trenutku nije umanjivao, kao ni ja njega. Koliko god smo bili različiti, mi smo se nadopunjivali. Tempo, način na koji ja funkcioniram i živim. Ne bih htjela zapostavljati Luku. Treba mu pažnje, a ja živim sto na sat", rekla je Amić jednom prilikom. Nakon showa Luka je bio u vezi sa spisateljicom Ingrid Divković koja se u istom RTL-ovu projektu našla u ulozi ljubavnog eksperta.

– U show sam ušao otvorena srca spreman ostvariti dublju ljubavnu vezu, ali to se nije dogodilo. A što se tiče ovakvog scenarija nakon showa, to nisam mogao ni zamisliti – otkrio je Luka medijima nakon što se saznalo za njegovu vezu s Ingrid. Par je održavao vezu na daljinu s obzirom na to da je Luka iz Zagreba, a Ingrid iz Rijeke, no svaki slobodan trenutak nastojali su provesti zajedno. Veza im na kraju ipak nije opstala.

