Sjećate li se Dade iz Smogovaca? Život mu je davao najteže udarce, a on ni danas ne gubi nadu

U moru živopisnih likova kultnih Smogovaca ulogu je ostvario i 49-godišnji Alin Kavur. Prije gotovo četiri desetljeća u legendarnoj seriji pojavio se u ulozi Nosonjina sina Dade, koji je zbog dječačke ljubavi sa svojom školskom ljubavi Marinom često upadao u nevolje. Dječačkim nestašlucima gledatelje je uveseljavao tri sezone, a nakon toga život u Zagrebu zamijenio onim u dalekoj Australiji, u Melbourneu, kamo se doselio s roditeljima kad mu je bilo 15 godina. Prije desetak godina vratio se u Hrvatsku, a dok ga nije bilo, u njegovu ulogu uskočio je Boris Mirković, koji je nedavno upravo na Alinovu inicijativu s ostatkom Smogovaca snimio videoporuke koje su Zagrepčanima u ovim teškim i neizvjesnim vremenima pružile podršku.

Foto: Privatni album

Bez oklijevanja

– Jednostavno sam osjetio da i ja nekako želim pomoći svima u ovoj situaciji. Najprije sam nazvao Višnju Babić i rekao joj da bi bilo ispravno i dobro da se i mi Smogovci uključimo. Višnja je velikodušno prihvatila ideju kao i Hrvoje Hitrec i tu je sve krenulo. Ubrzo smo se svi međusobno čuli mobitelom i svi su se bez oklijevanja bacili na posao – kaže nam Alin i sjetno priznaje da mu vremena snimanja Smogovaca i dan-danas nedostaju. – Da, razmišljao sam o tome da Smogovci ožive na malim ekranima, ali to ovisi o našem Hrvoju Hitrecu i njegovoj volji da napiše nove nastavke, a i o HRT-u da realizira snimanje. Siguran sam da bi to jako puno gledatelja željelo – govori nam Kavur, kojem i dan-danas ljudi na ulici postavljaju pitanje: “Jeste li vi Dado iz Smogovaca?”

Foto: Privatni album

– Smogovci su stvarno postali prava kultna serija. I mlađe ih generacije i danas lijepo prihvaćaju, a i još su na popisu lektire pa sam svoje klince uvijek izvlačio za čistu peticu iz lektire jer sam morao dolaziti u školu odgovarati učenicima na pitanja sa snimanja. Da su Smogovci i danas popularni, vidljivo je i po društvenim mrežama i portalima. Čim ih se spomene, tu su tisuće pregleda, bezbroj lajkova i prelijepih komentara – ističe Kavur, inače samohrani otac četvero djece, a uz to i ponosan djed unuka Leona. Najstarija kći Barbara (28) i sin Ivan (27) i dalje žive i rade u Australiji, a mlađi sin Velimir (19) te najmlađa kći Laura (12) žive s njim u Zagrebu.

Foto: Privatni album

Bolja vremena

Odluka o preseljenju u rodni Zagreb nije bila jednostavna, no prevladao je ipak osjećaj stranca u tuđini s kojim se svih tih godina morao nositi. – Australija je predivna zemlja u svim pogledima i velikodušna prema svima, ali jednostavno život je drukčiji. Nema toliko druženja, u radno vrijeme kvartovi im izgledaju kao nama danas karantena. Opušten način života kakav imamo u Hrvatskoj nigdje nećete naći, a to je ono što me čini sretnim i glavni razlog zbog kojeg sam se vratio u Zagreb. Djeca mi svake godine dolaze iz Australije tako da tu udaljenost ni ne osjetimo – objašnjava. I sam se nedavno vratio iz Australije u kojoj su ga zatekli katastrofalni požari, a ono što je uslijedilo nakon povratka zvuči kao filmski scenarij.

– Na povratku u Hrvatsku avion je ostao u kvaru, kotači se nisu mogli uvući u zrakoplov i tri smo sata morali kružiti iznad oceana da kapetan izbaci gorivo kako bismo mogli sletjeti u Melbourne. Zatim sletim u Zagreb i zavlada epidemija koronavirusa, prije dva tjedna ostao sam bez oca, a nakon toga uslijedili su i potresi. Stvarno kaotično razdoblje, no srećom, umjesto da me to sve slomilo, samo me učinilo još jačim. Definitivno vjerujem da nakon ovog svega dolaze bolja vremena. Ljudi, kad ovo sve prođe, budimo bolji ljudi, bolji prijatelji, bolja rodbina, bolji susjedi i bolji roditelji. Ovo nam je stvarno upozorenje da volimo i cijenimo život jer ga u trenutku svi možemo izgubiti – zaključuje Alin Kavur koji se glumom ipak nije nastavio baviti. Umjesto toga pokrenuo je vlastiti biznis i danas je vlasnik firme koja se bavi taksi prijevozom i rent-a-car uslugama.