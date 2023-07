Sjećate li se Cindy Lauper? Nedavno je proslavila 70. rođendan i još uvijek nastupa

Američka pjveačica Cyndi Lauper bila je jedna od najvećih pop ikona 80-ih godina prošlog stoljeća, a nedavno je proslavila 70. rođendan. Lauper je rođena u Brooklynu, New York City, u katoličkoj obitelji. Njezin otac, Fred, bio je švicarsko-njemačkog podrijetla i izravni potomak Christena Laupera, vođe švicarskog seljačkog rata 1653.

Njezina majka, Catrine (rođena Gallo) (1930. – 2022.) bila je talijanskog podrijetla (sa Sicilije). Odrasla je uz izvođače kao što su The Beatles i Judy Garland. S 12 godina počela je pisati pjesme i svirati akustičnu gitaru koju joj je dala sestra. Lauper se izražavala različitim bojama kose i ekscentričnom odjećom i poslušala je savjet prijatelja da svoje ime piše kao "Cyndi", a ne kao "Cindy".

Njezin nekonvencionalan osjećaj za stil doveo je do toga da su je kolege iz razreda maltretirali i bacali kamenje na nju. Napustila je dom sa 17 godina, kako bi pobjegla od nasilnog očuha, namjeravajući studirati umjetnost. Put ju je odveo u Kanadu, gdje je provela dva tjedna u šumi sa svojim psom Sparkleom, pokušavajući pronaći samu sebe. Na kraju je otputovala u Vermont, gdje je pohađala satove umjetnosti na Johnson State Collegeu i uzdržavala se radeći povremene poslove.

Godine 1978. Lauper je upoznala saksofonista Johna Turija preko svog menadžera Teda Rosenblatta. Turi i Lauper osnovali su bend pod nazivom Blue Angel i snimili demo kasetu originalne glazbe. Steve Massarsky, menadžer The Allman Brothers Banda, čuo je snimku i svidio mu se Lauperin glas. Otkupio je ugovor Blue Angela za 5000 dolara i postao njihov menadžer.

Nakon što se Blue Angel raspao, Lauper je neko vrijeme, zbog svojih financijskih problema, provela radeći u trgovinama i konobareći, te pjevajući u lokalnim klubovima.

Glazbeni kritičari koji su vidjeli Lauper vjerovali su da ima potencijal za zvijezdu zbog njezinog raspona pjevanja od četiri oktave. Godine 1981., dok je pjevala u lokalnom njujorškom baru, Lauper je upoznala Davida Wolffa, koji je preuzeo mjesto njezinog menadžera i potpisao ugovor za snimanje s Portrait Recordsom, podružnicom Epic Recordsa. S Wofom je započela i vezu, a upravo je on i zaslužan za izdavanje njenog debitantskog albuma "She's So Unusual" 1983. godine.

Album je bio mješavina tinejdžerskog pop-rocka i žešćih, gotovo punk-zvukova; najveći hit s albuma, "Girls Just Wanna Have Fun", ubrzo se etablirao kao omiljena pjesma žena diljem svijeta. 1984. Lauperova je za taj album osvojila i Grammy u kategoriji najboljeg novog izvođača, a postala je i prva žena s četiri uzastopna hita među prvih pet na ljestvici singlova.

Na albumu su se također nalazile pjesme "She Bop", o ženskoj masturbaciji, i romantična balada "Time After Time", instant-klasik koji će poslije obraditi preko 70 izvođača. Lauperova je postala vrlo popularna među tinejdžerskom populacijom, zahvaljujući popularnom punk-imidžu iz kasnih '70-ih prilagođenom mainstream publici. U ovom stadiju karijere često je uspoređivana s Madonnom.

Godine 1986., nakon što je snimila pjesmu za soundtrack filma "Goonies", Lauper izdaje svoj drugi album, "True Colors". Album nešto zrelija zvuka dosegao je broj 4 na američkoj ljestvici singlova, a naslovna pjesma postala je njen drugi platinasti singl.

Dvije godine poslije pojavila se u glavnoj ulozi u neobičnoj komediji Vibes, koji su kritika i publika potpuno sasjekli. Pjesma koju je Lauperova snimila za soundtrack filma, "Hole In My Heart (All the Way to China)", također je komercijalno propao.

Treći album Cyndi Lauper, "A Night to Remember" iz 1989., iako toplo primljen kod kritike, nije bio komercijalno uspješan kao njegovi prethodnici i stvorio je tek jedan hit – "I Drove All Night". 1990. godine pridružila se mnogim drugim slavnim gostima na ogromnom nastupu Rogera Watersa na Berlinskom zidu.

Nakon toga se odlučila na odmor od pjevanja, i ponovno se pojavila 1993. godine s hvaljenim albumom "Hat Full of Stars", ali prodaja tog albuma bila je slaba, djelomično i zato što se, uz novi R&B prizvuk, u svojim tekstovima Lauperova osvrnula na teške teme, kao što su nasilje u obitelji i pobačaj

Njen album iz 1997., "Sisters of Avalon", vratio ju je u središte pozornosti; s tematikom još ozbiljnijom nego prije, vrlo je prihvaćen u gay zajednici zbog svog klupskog disco zvuka. Tom, tzv. "ružičastom" prizvuku potpomogle su i pjesme "Ballad of Cleo and Joe" koja govori o zamršenom dvostrukom životu transseksualne osobe i "You Don't Know" koja se bavi nezgodnom temom otkrivanja homoseksualnosti. Lauper je postala česta gošća na gay pride događanjima diljem svijeta.

Prošle godine se s prijateljicom, legendarnom holivudskom glumicom Laurom Dern (Twin Peaks, Divlji u srcu) uključila se u val prosvjeda za ženska prava koji se širio Sjedinjenim Državama, pretvorivši svoj hit u "Girls Just Want To Have Fundamental Rights".

Cyndi i danas ima veliku bazu obožavatelja i živi u New Yorku sa suprugom, glumcem Davidom Thorntonom, i njihovim djetetom.

