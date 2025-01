Simpatična i lagana komedija dostojna Netflixa iz najboljih dana originalnih produkcija

Špijun starog kova, Netflix

Ted Danson jedna je od onih hollywoodskih figura za koje se ne sjećamo da smo pročitali nešto loše, negativno. I to, a i Danson je sinonim za izraz cool, opušten, zato i dodatno dopadljiv, ali i odličan glumac. Zato je bilo nekako emotivno vidjeti ga na početku ove serije u svojoj srednjoj dobi u kojoj je dokazao da neće zauvijek ostati Sam Malone iz kultnog Kafića Uzdravlje iako je svaka šansa bila da samo po tome ostane pamćen. Jer, ako se sjećate, on je i jedan od tolikog niza glumaca s ulogom u Spašavanju vojnika Ryana (Vin Diesel je tamo imao svoju prvu pravu filmsku ulogu, recimo) gdje je pokazao da može više od lakih komedija. Netflix ove godine nije imao stvarnog hita, osim možda Kaosa, unatoč svim angažiranim zvijezdama i novcu utučenom u produkcije. Pa nam je još i draže da je upravo Danson glavni u jednoj seriji koja je dostojna Netflixa iz najboljih dana originalnih produkcija. Danson je ovdje Charles, umirovljeni profesor, koji teško prebolijeva supruzinu smrt i ne misli da mu život može ponuditi još nečega vrijednoga. I onda naleti na oglas u kojem privatna detektivka traži pomoć. A to je odlazak u starački dom gdje se sumnja da je netko ukrao jednu skupu ogrlicu. I normalno, nenamjerno Charles ispada – Ted Danson. Svi ga prihvate i zavole pa sve dobije novi smisao. Serija je snimljena prema za Oscara nominiranom čileanskom dokumentarcu što je jedna zanimljivost oko ove serije. Druga je što se serija bavi poznijim životnim godinama. U te je poznije godine spretno umetnuta tehnologija s kojom Charles teško izlazi na kraj kao i bilo koji od naših roditelja. Danson je na plakatu serije prikazan kao Leslie Nielsen, glumac kojega je proslavio kultni serijal Goli pištolj. Ali ne dobivamo ništa sličnoga nekadašnjem filmskom hitu. Jer, ništa kod ove serije ne izaziva nikakav napor, lako je gledljiva, i zahvaljujući sve popularnijem skraćenom formatu od pola sata a krajnji je rezultat žaljenje što ne traje malo duže od osam epizoda. Ta želja će nam se ispuniti jer je serija obnovljena i za drugu sezonu gdje se nadamo da se format niti malo neće mijenjati nego samo priča, ali koja neće puno odmicati od ove koju smo gledali. A to je doista simpatična i lagana komedija u kojoj Danson može pokazati svoje najjače strane koje su i dalje iste kao i prije 40 godina kada smo ga gledali kao bivšeg baseballaša koji voli žene ali završava iza šanka svojeg bara iako se liječi od alkoholizma. Pa vam nekako i dođe da nakon što odgledate Špijuna starog kova, ponovo krenete u Kafić Uzdravlje i spasite se od poplave unaprijed potrošenih filmova i serija božićne tematike.