Silvio i Maja konačno ostali sami, ali njoj je nelagodno: 'Ajme kad mi ćaća ovo vidi!

Danima je tugovao, a sada je Silviju konačno stigla njegova ljubljena Maja na tajnu lokaciju. Nakon što su se probudili u zajedničkom krevetu, Tomislav ih je poslužio kavom, a kasnije su se odvojili kako bi popričali o Silvijevom ljubavnom pismu i odnosu između njih. ''Ajme kad mi ćaća ovo vidi!'' zabrinula se Maja te pokušala Silviju objasniti kako je uvijek od javnosti skrivala svoj ljubavni život.

''Da smo vani, vjerujem da bi to krenulo u nekom romantičnom smjeru, ja bih bila sigurno opuštenija. Vrlo rano sam krenula u javne vode, od svoje 19. godine i vrlo sam vješto skrivala svoje veze i odnose generalno. Mislim da to nije nešto što bih ja htjela dijeliti s javnosti'' kazala je Maja, a Silvio je ostao pomalo razočaran. ''Ja sam to drugačije gledao, kao da je to normalna ljudska stvar. I da nešto ima i da nešto nema, boli me briga za tuđe mišljenje'' objasnio je.

Hoće li se Maja opustiti i prepustiti Silviju pred kamerama, ostaje nam za vidjeti, no Silvio je uvjeren: ''Obostrane su emocije, što je jedino bitno!''

Maja je kazala kako joj je ipak bilo nelagodno to što su ona i Silvio dijelili krevet jer se nije mogla opustiti te je zamolila tajne farmere da se drugačije organiziraju za spavanje. ''Sve je transparentno i sve se tu zna i nemoguće je sakriti išta. Ljubav je uvijek dobrodošla, ostavljam tu mogućnost, ništa nije prekriženo, tko zna što život nosi, ja sam uvijek otvorena srca, ali sve u svoje vrijeme'' izjavila je.