Naš glumac o borbi s koronom: Već sam se mentalno oprostio od svih koje volim, završio sam u KB-u Dubrava

Vojin Perić, ravnatelj kazališta za slijepe i slabovidne i poznati glumac, progovorio je o svojoj borbi s koronavirusom. Vojin je prebolio COVID-19, no ne bez komplikacija. Naime, završio je u KB-u Dubrava, gdje je bio čak tri tjedna.

Vojin je za HRT kazao kako je bio bez svijesti na respiratoru tjedan dana, a svaki put kada bi gubio svijest, opraštao se sa životom

Kazao je je da je kod njega bolest započela tek blagom temperaturom, no ubrzo su se razvili i teški simptomi. Otišao je u bolnicu jer je nakon buđenja došao do nekih nesuvislih odgovora, teško spavao i teško disao.

Rekao je kako mu je tamo svaki udisaj bio borba za zrak, ali i život.

– Kad dišete iz sve snage kao da uopće ne dišete. Čujete to šumno disanje, ali ne proizvodi ništa, dakle nema efekta u plućima. Mislio sam da je gotovo, da umirem. Bila je neka velika bol u prsima i ja sam mislio da je to – to. I doista, pripremio sam se onako u sebi, mentalno se oprostio od svih koje volim – tvrdi Perić kojem su se kao slijepoj osobi najviše u sjećanje urezali zvukovi koje je čuo u bolnici.

– To je kašalj koji vi ne možete vidjeti do sada u gripama, prehladama. To je po meni nezemaljski kašalj, to je kašalj kao da vam se uvuklo neko čudovište i čupa vam dušu – kazao je i dodao da su mu snagu za oporavak dali oni koje voli. No ipak, liječničkom osoblju pripisuje najveće zasluge za pobjedu nad koronom.

– Pobijedilo je umijeće liječnika. Kasnije, kad sam slušao onaj kašalj, ti ljudi su trčali po bolnici da bi spasili svaki život. Jednako su se zalagali, jednako intervenirali, od spremačica preko medicinskih sestara do liječnika – prisjeća se glumac.