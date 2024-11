Shrvana Lana Klingor Mihić o bolesnoj majci: 'Morala sam je staviti u starački dom, bilo je teško'

Bivša glazbenica i influencerica Lana Klingor Mihić gostovala je u podcastu 'Bez dlake na jeziku', gdje je govorila o najtežem periodu u životu, otkad je saznala da joj majka boluje od demencije. - Kao djeca dugujemo roditeljima da smo im podrška, da smo ovdje i da znaju da se u svakom trenutku mogu na nas osloniti jer, znaš što ti je život. Ti kad si mali, roditelj o tebi brine, kad si beba, ne znaš sam jesti, ne znaš sam hodati, moraš to sve naučiti i to roditelj za tebe radi i žrtvuje se i prolazi svakakve situacije, rekla je.

- Onda dolazimo do faze kad roditelji postaju stari i dolazimo do faze kad shvatimo da oni postaju kao naša djeca… Oni ulaze u nekakvu dob staračku, pogotovo ako su bolesni i nisu više u stanju brinuti o sebi, sami se hraniti, i onda je dužnost nas djece da im barem tako vratimo ono što su oni nas podignuli, dodala je Lana. - Naravno da postoje situacije kad stari ljudi trebaju 24-satnu njegu, a nitko od nas nema doma te uvjete… Kod mene je bilo jako teško kad sam mamu morala staviti u starački dom. I to mi je možda tih nekih osam, devet mjeseci proteklih, možda najteži period u mom životu. Ali prihvatiš da je to život i da nas sve to čeka u životu, priznala je.

Podsjetimo, Mihić je u rujnu na društvenim mrežama objavila fotografiju ispred "Odjela za demencije" te otkrila kako u privatnom životu trenutačno prolazi "pakao". Naime, prolazi iznimno težak period zato što se s teškom bolesti bori njezina majka Sonja, a sada je objavila i njezinu fotografiju te joj je uputila emotivne riječi. "Oko moje najdivnije. Srna moja. Ne daj se, živote moj!" napisala je Lana Klingor Mihić. Istaknula je kako se ne zna nositi s tugom koju osjeća, iako je dosad u životu prošla svašta, ali ovo je za nju neka nova razina s kojom se ipak ne zna boriti.

"Život nije Instagram. Imam osjećaj da količina tuge koju nosim u sebi posljednjih 10 mjeseci neće nikad proći. A život nemilosrdno ide dalje. Mama sam, supruga, posao ide... A u meni sve stoji", istaknula je iskreno bivša pjevačica. Kada je prije dvije godine Lana imala operaciju te je odlučila zamijeniti silikone u grudima novima, njezina majka je brinula o njoj kako bi se što prije oporavila.

"Najnježnije su ruke moje majke! Jedva mi je dozvolila ovu fotku pa moram podijeliti. Moja crvenokosa Sonja. Sad je u penziji pa je baš briga, ali svi koji je pamte, pamte je kao crvenokosu jaku ženu, koja se nesebično davala u pomoći drugima, koja pomiče planine i nema toga što ne može. Uvijek borac, uvijek na strani potrebitih i slabijih, uvijek čovjek. Oslabila je moja majčica, potrošio ju je život, sustigao Parkins, ali zato ima mene, Sonju 2.0., a ta pak, kao što znate, sve što dotakne pretvori u zlato. Zato nema brige, jer jedna je mama i jedan je tata", poručila je Lana.

