Jeste li znali? Dinamov junak unuk je našeg poznatog pjevača zabavne glazbe

Sandro Kulenović ponovno se pokazao kao jedan od najboljih DInamovih igrača ove sezone i sinoć je s dva gola bio najzaslužniji za pobjedu Dinama protiv Slovana u Ligi prvaka. Sandro je nedavfno u razgovoru za Gloriju govorio koliko mu je obitelj bitna.

Nogometom se ponajviše bavi zahvaljujući starijem bratu Tinu i ocu Alminu, inače bivše nogometašu iz Bihaća, a koji je svojevremeno nastupao za reprezentaciju BiH i trenutačno je trener omladinaca u NK Špansko. - Brat je igrao za nogometnu akademiju u Velikoj Mlaki pa sam išao svakodnevno s njim na treninge. Napucavao sam loptu sa strane, sve dok me nisu pozvali da im se pridružim. S četiri godine bio sam najmlađi na treningu, i od prvog dana za mene je lopta bila - svetinja. Tata i brat usadili su mi radne navike bez kojih ne možete uspjeti ni u jednom poslu, a kamoli u nogometu u kojem je konkurencija ogromna - prisjetio se Kulenović, između ostalog.

Poseban značaj u Sandrovom životu ima i mama Tajana koja je zbog sinova nogometaša napustila svoj posao kako bi se mogla posvetiti njihovim potrebama. - Mama živi za nogomet već 30 godina, prvo s tatom, onda i s nama. Dolazi na sve utakmice, koje proživljava vrlo stresno i emotivno. No, nije nogomet naša jedina zajednička tema, pričamo mi o svemu. Jako sam povezan i otvoren s roditeljima, usadili su mi važne životne lekcije i vrijednosti. Kada mi ide dobro, drže me na zemlji, a kada je loše, dižu me da ne potonem. Da nema njih, ne bih bio pola ovoga što sam danas. Sretan sam jer imam dobru i funkcionalnu obitelj - zahvalan je Sandro koji još uvijek živi s roditeljima.

Mnogi ne znaju kako je Sandrova mama Tajana kći Nane Prše, poznatog pjevača zabavne glazbe.

Glazbenik pravog imena Franjo Prša rođen je u Zagrebu. Djetinjstvo je proveo na zagrebačkoj Trešnjevci. Kao dijete pjevao je u zboru crkve svetog Josipa, gdje u glazbi i ostaje. Na takmičenju pjevača amatera koju je organizirala diskografska kuća Alta, Nano pobjeđuje i kao nagradu snima svoj prvi singl "Tango u Parizu". Tu počinje i dugogodišnja suradnja s Đorđem Novkovićem.

Nedugo poslije Nano formira grupu Stakleno zvono s kojima snima 5 singlova. Nano nastavlja solo karijeru i snima još 5 samostalnih singlova. Pjevao je po festivalima zabavne glazbe i snimio nekoliko hitova poput "Ti ćeš poći svojim putem" i "Nisam te znao voljeti. Uz to, Prša godinama skuplja izvorne zagrebačke pučke pjesme, koje su se svirale po ulicama i na izletima. Radi se o pjesmama koje su izmišljali sami Zagrepčani i koje su između dva svjetska rata pjevali prvi zagrebački ulični pjevači. Inače, Prša je bio i jedan od prvih zagrebačkih uličnih pjevača. U devedesetima je objavio album "Zagrebačke pučke pjesme" i odradio preko 1500 humanitarnih koncerata.

Nano Prša jako je ponosan na unuke Tina i Sandra, o kojima često piše na svom Facebook profilu. Tako je i sinoč, nakon Dinamove pobjede u Bratislavi, objavio Sandrovu fotografiju, uz posebnu čestitku njegovom Sokolu, kako ga zove.