Naš najmoćniji odvjetnički par ima sinove iz prvih brakova! Evo čime se bave njihovi nasljednici

Najpoznatiji i najmoćniji odvjetnički par u Hrvatskoj su Jadranka Sloković i Čedo Prodanović. Oni dvoje su definitivno dokaz da ljubav i posao mogu ići zajedno. Ljubavnu vezu ovaj dvojac započeo je 2002., a oboje iza sebe imaju brakove. Jadranka Sloković, koja je ujedno i najbolje odjevena žena na našim prostorima, devedesetih se razvela od bivšeg supruga, književnika Branislava Glumca, a s kojim ima sina Filipa. Mnogi, pak, ne znaju da Čedo Prodanović također ima sina. Njegov sin zove se Srđan Prodanović, a dobio ga je u braku s bivšom suprugom. Ono što je zanimljivo jest da su sinovi Jadranke i Čede također krenuli njihovim stopama. Odvjetnički par svoju je djecu, čini se, zarazio poslom u kojem sami briljiraju. Filip Glumac je krajem 2018. godine dobio i sina pa Jadranka Sloković ima unuka s kojim voli provoditi lijepe trenutke.

- Imam problem što nisam baka koja tjedan provodi doma pa u nedjelju kuha ručak od sto jela i dočekuje obitelj. Ja sam baka koja nema toliko vremena, ali doista svaki slobodan trenutak koji mogu provodim s unukom i nastojim ga oteti vikendom. Volim gledati kako raste i postaje mali čovjek, predivno mi je to. Vraća me u doba kada je moj sin bio mali, ali u nekoj boljoj varijanti zato što jednostavnog mogu reći - evo, više ne mogu, hajde sad vi mama i tata. Ali doista uživam i često me pitaju mogu li ga čuvati za vikend. Mogu. Rekla sam da mog sina i unuka nikada neću odbiti, za njih ću uvijek imati vremena - ispričala je nedavno ponosna baka u razgovoru za Story. - Kada u tenisicama dođem u park, obična sam nona i nisam nikomu osobito zanimljiva. Drugo je kada si na poslu pa si neka meta, ali inače doista nisam, živim potpuno običan život - dodala je Sloković u kratkom razgovoru.

Podsjetimo, u velikom intervjuu za Večernji list odvjetnica Jadranka Sloković ispričala je kako je Čedu Prodanovića upoznala dok je radila u tužiteljstvu, a on je bio općinski tužitelj. - Čedo i ja odlično funkcioniramo, on je prije svega dobar čovjek. I dobro se snalazi u kriznim situacijama, zna okrenuti lošu situaciju u svoju korist. Kao i svi blizanci, posjeduje neku lakoću postojanja – kazala je, a očito je kako je skladan život ovo dvoje odvjetnika.

Jadranka Sloković i Čedo Prodanović često su viđeni na mnogim kulturnim priredbama, a svako malo i na televizijskim ekranima kad govore u interesu svojih klijenata. Samo popis najpoznatijih klijenata je impresivan: Rahim Ademi, Ivan Čermak, Ivo Sanader, Milan Bandić, Zdravko Mamić. Sloković je sama zastupala i Severinu u sporu s Milanom Popovićem o skrbništvu nad njihovim sinom, a proslavila se obranivši braću Kupreškić iz tzv. viteške skupine u Haagu. Prodanović je branio i Radimira Čačića.

Mnogi bi odvjetnički par Sloković-Prodanović uvrstili u top 5 najboljih hrvatskih odvjetnika, a poznavatelji ističu i kako njihovim angažiranjem klijenti dobivaju i par koji zajedno može dati puno više, jer se u svakom trenutku mogu konzultirati i tako postižu sinergijski učinak. Drugi vjeruju kako se međusobno nadopunjuju, ona je suptilnija, on prodorniji. Više o ovom odvjetničkom paru i njihovoj ljubavi pročitajte OVDJE.

