Serija o 18+ videu Pamele Anderson i Tommyja Leeja privukla gledatelje, svi komentiraju grudi glumice

Glumica Pamela Anderson (54) ponovno se našla u fokusu javnosti. Nekoliko dana nakon što je ponovno iznenadila svojim privatnim životom i petim bračnim brodolomom Pamela je pozornost privukla i novom ulogom. Na streaming platformama Disney+ i Hulu počela je s emitiranjem dugoočekivana serija Pam & Tommy čija se radnja vrti oko snimke seksa Pamele Anderson i Tommyja Leeja, koja je procurila 1995. godine.

Glavne uloge u seriji tumače Lily James i Sebastian Stan, a u prve tri epizode gledatelji su mogli vidjeti brojne eksplicitne scene, lažne velike grudi i mušku "alatku" koja govori. Prva epizoda fokusirana je na pljačkaša koji nakon provale u dom Pamele i Leeja otkriva njihov kućni uradak.

Već u idućoj epizodi u prvom planu bile su umjetne grudi Lily James koja tumači Pamelu. Lili je, naime, za potrebe snimanja nosila protetske grudi veličine 75 E kako bi što vjerodostojnije prikazale Pamelin dekolte. A upravo su umjetne grudi bile glavna tema rasprava na Twitteru nakon emitiranja serije.

Foto: Promo "To su protetske grudi na Lily James?", upitala je jedna od gledateljica. "Stvarno sam se cijelo vrijeme pitala jesu li grudi Lily James stvarno ovako velike da bih na kraju saznala da su umjetne za ulogu... A pitala sam se gdje ih skriva cijelo vrijeme", "Kako su joj napravili grudi?", "Ja, kao homoseksualac, guglam jesu li grudi Lily James prave",

Inače, serija je čini se zaintrigirala gledatelje, a nakon emitiranja prvih nekoliko epizoda na IMDb-ju ima ocjenu 7.7 od 10 što je poprilično visoka ocjena za neku seriju.

i really spent this entire time wondering if lily james’ boobs were actually that big this entire time only to find out their prosthetics for the role lmfaooo i was like where has she hiding them