Samo uživanje na Ibizi: Naša voditeljica nije štedjela na ljetovanju

Voditeljica Nikolina Pišek Ristović ovo se ljeto odmarala i plijenila pažnju svojim izgledom gdje god bi došla.

Kralj ljeta provela je na popularnom odredištu, Ibizi, sa svojim suprugom, srpskim poduzetnikom Vidojem Ristovićem. Na proljeće su posjetili Sejšele, gdje su odsjeli u luksuznom hotelu u kojem su smještaj platili gotovo devet tisuća kuna, prenosi 24sata.

Foto: Instagram Asos

U Španjolsku je naša voditeljica povela i svoje dvije kćeri, Unu Sofiju i Hanu Cigoj.

- Iako je Ibiza jedno od najskupljih mjesta za ljetovanje, Nikolini to ne predstavlja problem. On ne gleda hoće li jesti u restoranima gdje za večeru morate izdvojiti 3.000 kuna ili kupiti nešto na ulici, uvijek nastoji udovoljiti svojim kćerima - ispričao je izvor blizak paru. Naime, čini se kako se na Ibizi piće i ležaljke moraju skupo platiti, cijene idu i do 700 kuna, a Nikolina samo uživa, bez žaljenja za novcem.

Voditeljica Nikolina Ristović i njen suprug Vidoje tijekom godišnjeg odmora na Ibizi odlučili su i napraviti identične tetovaže na ruci. Podsjetnik je to na početak njihove ljubavne veze koju su 2013. godine okrunili i brakom. Vjenčali su se u Monte Carlu u hotelu Metropole, a na svadbi su imali stotinjak uzvanika.

Fotografiju na kojoj pokazuju svoje identične tetovaže podijelio je Vidoje na svom Instagram profilu, a obožavatelji su im čestitali što su na ovaj način obilježili godišnjicu početka njihove veze.