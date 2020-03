Roko Blažević: 'Dodjelu Ruže pratio sam kao klinac, a sad sam nominiran'

Mladi splitski glazbenik Roko Blažević, koji sutra puni tek 20 godina, obilježio je proteklu godinu profesionalnim nastupom na Eurosongu, čime je zaradio svoju prvu nominaciju za Večernjakovu ružu u kategoriji “Novo lice godine”. Potom nas je novim hitom “Krila” podsjetio na svoj božanstveni glas koji je prvo predstavio u RTL-ovu showu “Zvijezde”.

Prošlu godinu obilježio vam je nastup na Eurosongu. Koliko vam se život promijenio nakon toga?

Eurosong je zasigurno bio velik korak u mojoj karijeri i odskočna daska za moju daljnju karijeru. Nakon apsolutne pobjede na Dori, prema glasovima i žirija i publike, imao sam tu golemu i neopisivu čast da predstavljam svoju zemlju na najvećem svjetskom glazbenom natjecanju koje prati oko 200 milijuna ljudi. Skupio sam mnogo novog iskustva, upoznao mnogo ljudi iz cijeloga svijeta i to je iskustvo koje nikad neću zaboraviti i uvijek će zauzimati posebno mjesto u mome srcu.

Što vam znači ova nominacija?

Nakon za mene doista uspješne 2019. godine, nominacija za Večernjakovu ružu predstavlja mi izrazito vrijedno priznanje kao i podsjetnik na tu predivnu godinu. Uvijek sam kao klinac pratio Večernjakovu ružu i s roditeljima pratio svečanu dodjelu te komentirao dobitnike, a sada se meni ukazala ta čast da budem nominiran i u konkurenciji da osvojim najvrednije medijsko priznanje – još jedan ostvaren san!

Što ste naučili u radu s Jacquesom Houdekom?

Od Jacquesa se stvarno može mnogo toga naučiti; on je nevjerojatan mentor golema znanja i iskustva, ali ono najvrednije što sam naučio jest da uvijek budem svoj i slušam sebe i svoje srce. Od početka naše suradnje uvijek me iznova iznenađuje činjenica koliko je u tom mentorskom i supervizorskom radu spreman potisnuti svoj umjetnički ego, pa i svoju karijeru trenutačno staviti u drugi plan, a sve radi pružanja podrške mladom kolegi koji je na početku svoga puta. Sretan sam što smo postali i pravi prijatelji i zaista se osjećam kao član obitelji.

U javnosti ste nešto više od godinu dana, a već ste ostvarili zavidne uspjehe. Jeste li očekivali sve ovo nakon prvog nastupa RTL-ovih zvjezdica?

U svaki nastup uvijek dajem cijeloga sebe jer nikada ne znam tko bi me mogao primijetiti i koliko bi mi to moglo utjecati na karijeru, ali da sam očekivao ovakav ishod nakon sudjelovanja u Zvijezdama – nisam. RTL-ov show “Zvijezde” spojio me s Jacquesom i ostatkom moga dream teama, a onda sam počeo živjeti svoje snove.

Na što ste najponosniji?

Najponosniji sam na to što radim ono što najviše volim i što sa svojim timom stvaram glazbu baš onakvu kakvu želim. Mislim da je jako važno da već na početku svoje karijere znam što želim, a što ne, i da sam spreman na teži put, ali sigurno, dugoročno gledano, trajniji i kvalitetniji.

Kada je riječ o poslu, koji su vam neostvareni snovi, što si priželjkujete u budućnosti?

Jedan od mojih snova uvijek je bio ostvarenje globalne karijere, a smatram da je Eurosong bio prvi korak k ostvarenju toga sna jer sam kao 19-godišnjak nastupio pred 200 milijuna ljudi. To je nešto što doista priželjkujem, imam zaista mnogo planova, neki su novi projekti već u pripremi, tako da će sigurno biti još mnogo iznenađenja pa i ostvarenja snova.

Očekujete li pobjedu?

Smatram da nikada ne treba očekivati previše, ali se uvijek nadam i vjerujem u pobjedu, pa tako i u ovome slučaju. Od srca zahvaljujem svim svojim glasačima koji su prepoznali moj rad i uspjehe protekle godine i koji smatraju da baš ja trebam osvojiti Večernjakovu ružu u ovoj kategoriji.

Dolazite li na svečanu dodjelu i koga vodite sa sobom?

Na dodjelu dolazim sa svojim generalnim menadžerom Mihovilom Bekom i obojica smo jako uzbuđeni uoči dodjele. Bit će to, siguran sam, pravi spektakl, u što sam se uvjerio uživo i prošle godine kada sam imao taj privilegij nastupati u show programu svečane dodjele kao hrvatski eurovizijski predstavnik.