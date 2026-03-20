Večer uspomena i emocija: Priče koje su obilježile Večernjakovu ružu i rasplakale publiku

Sve je spremno za svečanu dodjelu Večernjakove ruže koja se održava večeras, a uzbuđenje iz godine u godinu ne jenjava. Najprestižnija medijska nagrada ponovno će okupiti najveća imena domaće scene, ali i podsjetiti na trenutke koji su obilježili njezinu dugu i bogatu povijest. Uoči nove dodjele prisjećamo se onih najemotivnijih scena trenutaka koji su nas nasmijali, ganuli i pokazali koliko ova nagrada znači onima koji je primaju. Jedan od takvih trenutaka dogodio se 2017. godine, kada je publika u zagrebačkom HNK gromoglasnim pljeskom i ovacijama ispratila Mladena Kušeca na pozornicu, gdje je primio Večernjakovu ružu za radijsku osobu godine. Legendarni voditelj, uz čije su emisije odrastale generacije djece, nije skrivao emocije. Drhtavim glasom priznao je koliko mu nagrada znači, usporedivši osjećaj s dječjim uzbuđenjem. Zahvalio je kolegama i publici, a dvorana mu je uzvratila jednim od najdužih pljeskova u povijesti dodjele. Njegove riječi i danas odzvanjaju, posebno nakon što nas je, nažalost, napustio prije nekoliko godina. Godinu kasnije uslijedilo je još jedno veliko iznenađenje.

Oliver Mlakar stigao je kao gost, ne sluteći da ga čeka priznanje za životno djelo. Kada je tajna otkrivena, HNK-om se prolomio dugotrajan pljesak, a skromni televizijski velikan priznao je da takvu nagradu nije očekivao. Prisjetio se i prve dodjele Večernjakove ruže 1994. godine, kada je osvojio priznanje za najboljeg voditelja, te kroz šalu rekao kako danas već ima “mali ružičnjak” nagrada u kojem će ova imati posebno mjesto. Iste godine, povodom 25. obljetnice Večernjakove ruže, dodijeljena je i posebna “Zlatna ruža” Josipi Lisac. Glazbena diva oduševila je publiku nastupom, a prilikom preuzimanja nagrade nije krila emocije. U svom prepoznatljivom stilu, uz dozu humora, našalila se na račun toga kako će sada mnogi komentirati da je nagradu dobila “preko veze”, no bilo je jasno da je riječ o priznanju za izniman doprinos glazbi. Velike emocije obilježile su i 28. dodjelu, kada je Mirjana Bohanec-Vidović nagrađena za glumačko ostvarenje godine. Njezina interpretacija Ane Šafranek u seriji Dnevnik velikog Perice oduševila je publiku, a sama glumica priznala je kako nije očekivala nagradu, istaknuvši da ju je priželjkivala za mlađe kolege. Dirnuta do suza, zahvalila je svima, dok ju je publika ispratila dugotrajnim pljeskom.

Emocije nisu izostale ni 2024. godine, posebno tijekom dodjele nagrade za životno djelo Miroslavu Liliću. Dirljivim riječima prisjetili su ga se kolege, ističući njegov ogroman doprinos televiziji i generacijama koje je oblikovao. Njegova životna filozofija, koju su tom prilikom prenijeli, dodatno je ganula publiku. Nagradu je u njegovo ime preuzela kći Matea, zahvalivši svima i poručivši da Ruža ostane simbol jedinstvenosti kakav je bio njezin otac. Prošle godine radijska voditeljica Ivana Mišerić je ganula publiku. Voditeljica je ispričala priču zbog koje je cijela dvorana zanijemila, publika ju je slušala sa suzama u očima, te nema kome se grlo nije stegnulo. Ivana je uz svoje kolege Filipa Hana i Brunu Bucića, stigla na pozornicu i podijelila priču o dječaku koji je htio svojoj majci poslati prekrasnu poruku preko njihove emisije. Svi ti trenuci zajedno čine povijest Večernjakove ruže priču satkanu od emocija, iznenađenja i iskrenih reakcija koje se pamte godinama. Večeras nas čeka novo poglavlje te priče.