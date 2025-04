Reporterka 'Provjerenog' predstavila je priču o čak 3000 djece o kojima se ne smije prestati pričati

Provjereno // Nova TV - četiri ruže

Iz godine u godinu u hrvatskom se javnom prostoru ponavljaju isti problemi i iste floskule vezane uz posvojenje djece, sporost sustava i neefikasno rješavanje problema. Ipak, sasvim je drugačije kada se problemu da ljudsko lice i kada se on prikaže iz jedne sasvim drugačije perspektive - iz perspektive dječaka koji je sa sedam godina konačno dočekao obitelj i kojemu je taj trenutak promijenio život. Upravo je na taj način, kroz ispovijest danas mladića Darka, koji je zajedno sa sestrom posvojen u jednu riječku obitelj, priču o procesu posvojenja gledateljima “Provjerenog” prikazala reporterka Barbara Majstorović, i to zaista odličnim prilogom. Kroz razgovor s jednom obitelji, ali i stručnjacima, predstavila je priču o čak 3000 djece koja čekaju u sustavu svoju priliku i o kojima se ne smije prestati pričati, i čija se situacija ne smije uzeti zdravo za gotovo kao nešto što se podrazumijeva i što se ne može promijeniti. I upravo se ovakvim prilozima, kojima se sustavno upozorava na manjkavosti čine mali, a toliko potrebni koraci.

Zauvijek autor // HRT 3 - tri ruže

Vrte se u medijima svakodnevno i priče o poznatim osobama i zato pažnju itekako zaokupi kada se to učini na malo drugačiji način. A upravo je to uspjela ekipa koja je realizirala dokumentarni serijal “Zauvijek autor”, u produkciji Hrvatskog društva skladatelja, izdavačke kuće Cantus i HRT-a. U prvim su epizodama, koje su emitirane prošle godine na HRT-u, prikazane fantastične priče o ljudima koji su u nekom glazbenom žanru obilježili određeno vrijeme, a gledatelji su pobliže upoznali autore poput Alke Vuice, Vjekoslave Huljić, Zrinka Tutića i Nene Belana. Na Trećem programu HRT-a upravo se prikazuje nova sezona u kojima je redatelj i scenarist Toni Volarić na veoma kreativan način predstavio priče o Siniši Leopoldu, Berislavu Šipušu, Mladenu Tarbuku, Zlatku Tanodiju, Saši Antiću i Miroslavu Rusu. Upravo se epizoda o Saši Antiću i TBF-u emitira ovog tjedna, a treba istaknuti da je već imala svoju pretpremijeru, i to na Vukovar film festivalu. Kroz osobne ispovijesti, ali i izjave kolega umjetnika, ne prikazuje se kronološki samo jedno stvaralaštvo nego se daje širi kontekst jednom cijelom glazbenom žanru.

MagNet // RTL - jedna ruža

Jedan novi, a opet klasični te i više nego potreban format ponudio je kao novost RTL na kojem se od kraja ožujka jednom tjedno emitira nova magazinska emisija “MagNet”, a koju vodi poznato lice - Nikolina Pišek. Zapravo je riječ o prilično jednostavnom formatu, u jednoj se epizodi prikazuju prilozi te razgovor jedan na jedan između voditeljice i gosta. U prvoj je epizodi to bio ovogodišnji “gospodin savršeni” Šime Elez, a potom su gosti bili Dean Pelić, koji je ove godine našao u ulozi eksperta u showu “Brak na prvu”, te influencerica Meri Goldašić. Iako je format jednostavan, zapravo je bio i više nego potreban te je ugodno iznenađenje u nedostatku domaće produkcije, a posebice u nedostatku razgovornih emisija, vidjeti novitet. Odlično je i što su se s emisijom povezali drugi popularni formati RTL-a pa njihovo komentiranje izvan emisije nije prepušteno samo društvenim mrežama. U svakom slučaju, uz dobro brendiranje emisije i možda nešto atraktivniji termin, ovakva emisija ima potencijala, posebice jer je riječ o atraktivnom i kratkom formatu koji podosta na trenutke podsjeća na podcast, što može biti put do mlade publike.

Kad je Harry sreo Sally // HRT 1 - jedna ruža

Kako su izgledale klasične romantične komedije prije Netflixa i hiperprodukcije na streaming platformama, gledatelji su se mogli prisjetiti prošlog vikenda, kada je na HRT-u emitiran film “Kad je Harry sreo Sally” iz 1989. godine. S Billyjem Crystalom i Meg Ryan u glavnim ulogama, a koji se upoznaju tijekom vožnje iz Chicaga u New York, film je postao jedan od najpoznatijih romantičnih naslova. U srcu filma je pitanje mogu li muškarci i žene biti samo prijatelji, što je bezvremenska tema i upravo nam takvih filmova treba još više na malim ekranima, jer neki se gledaju više od jednom, a njihovo repriziranje nije samo popunjavanje rasporeda.

