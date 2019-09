Religija i loše kritike pokopali su karijeru nekad omiljenog glumca Hollywooda

Glumac John Travolta već neko vrijeme nije miljenik Hollywooda.

Noviji filmovi u kojima je glumio dobivaju samo loše kritike, a tu je i njegova veza sa Scijentološkom crkvom koja je mnogima trn u očima. Često se kritizira i njegov način glume, a mnogi tvrde da je sklon pretjerivanju koje smanjuje kvalitetu filmova u kojima glumi. S godinama je izgubio i izgled koji ga je izvlačio kada bi mu nastupi bili ispodprosječni, a pokušao je to popraviti zahvatima kod plastičnog kirurga, što nikada nije javno priznao. Rođen u New Jerseyu u obitelji zabavljača kao najmlađe od šestero djece, školu je napustio već sa 16 godina jer je žarko želio postati glumac. Kao mali nije se uklapao u društvo.

- Nisam imao previše prijatelja jer se nisu mogli poistovjetiti s onim što sam radio. - rekao je John svojedobno. Nije mu dugo trebalo da postane zvijezda. Dobio je ulogu u seriji "Welcome Back Kotter" u kojoj je glumio Vinnieja Barbarina i osvojio srca brojnih mladih djevojaka. Osim toga, osvojio je srce i glumice Diane Hyland, koja je u televizijskom filmu "The Boy in the Plastic Bottle' glumila njegovu majku. Bila je 18 godina starija od njega. Veza je kratko trajala jer je glumica izgubila borbu s rakom, a John je s njom proveo zadnje trenutke. Na velikom platnu debitirao je ulogama u hororima "The Devil's Rain" i "Carrie". Uspjeh je nastavio filmovima "Groznica subotnje večeri", a glavni lik Tony Manero kojeg je Travolta utjelovio postao je ikona noćnog života 70-ih. Uslijedio je "Briljantin", u kojem je glumio uz Oliviju Newton John.

Publika je bila golema, tadašnji producenti nisu mogli vjerovati da su uložili 6 milijuna, a zaradili 400 milijuna dolara na globalnom box officeu.

Činilo se da ne može pogriješiti nakon tolikih uspješnih projekata. Karijera mu je nakon toga zaspala. Radio je na nekim projektima, glumio je u romantičnoj komediji "Moment by Moment", pa nakon toga snimio još jedan hit-film, dramu "Urban Cowboy". No upustio se u nastavak "Groznice subotnje večeri" pod redateljskom palicom Sylvestera Stallonea koji nije postigao nekakav uspjeh. Do kraja osamdesetih, iako se kratko vratio slavi s filmom "Gle tko to govori" mnogi su njegovu karijeru proglasili završenom. U međuvremenu se zaljubio u glumicu Kelly Preston, kojom se oženio 1991. u Hôtel de Crillon u Parizu. Upoznali su se 1987. za vrijeme snimanja filma "The Experts". Kelly je tada još uvijek bila u braku s glumcem Kevinom Gageom. Njihov prvi sin Jett rodio se 1992. Sve se okrenulo u njegovu korist 1994. kada ga je Quentin Tarantino pozvao da glumi u filmu "Pulp Fiction".

To je bio Travoltin veliki povratak, za koji je zaradio nominaciju za nagradu Oscar. Njegove scene u filmu mnogi još uvijek smatraju najboljima, a pogotovo ona u kojoj pleše s Umom Thurman. Devedesete su završile filmom "Generalova kći", a novi milenij obilježilo je rođenje kćerkice Elle Blu, ali i užasan znanstvenofantastični film "Bojno polje Zemlja", koji je nastao prema knjizi osnivača Scijentologije L. Rona Hubbarda i koji je kritika pokopala. U filmu "Hairspray" iz 2007. ponovno je zapjevao i za tu ulogu zaradio nominaciju za Zlatni globus. Dvije godine poslije tragedija na godišnjem odmoru promijenila mu je život.

Obitelj Travolta bila je na Bahamima kada je njihov sin Jett, koji je patio od Kawasakijeve bolesti, napadaja te bio autističan - preminuo. Sljedeće godine objavili su kako je Kelly ponovno trudna. Travolta je 2011. pristao na projekt o jednom od najozloglašenijih mafijaških bossova iz New Yorka Johnu Gottiju. Ipak, za ulogu odvjetnika Roberta Shapira u seriji "People v. O. J. Simpson" bio je nominiran za Zlatni globus. Novu pogrešku u karijeri učinio je kada je pristao glumiti u filmu "Fanatic" redatelja Freda Dursta, koji je u prvom tjednu prikazivanja zaradio tek 3000 dolara.

Pogledajte koji glumci su ugrozili zdravlje zbog uloge: