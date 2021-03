Rastapa srce! Maja objavila prvu fotku sa sinom iz kreveta: 'Toliko smo zaljubljeni u njega'

Najiščekivanija beba na estradi svakim danom dobiva sve više pažnje. Naravno, riječ je o malenom klupku sreće pjevačice Maje Šuput (41) i njena supruga Nenada Tatarinova (37) koji je na svijet stigao prije točno tjedan dana. Od tada ponosna novopečena mama s pratiteljima dijeli obiteljske trenutke na svojim društvenim mrežama, a posljednja objava u nizu rastapa srce.

– Toliko smo zaljubljeni u njega da je sve ostalo potpuno nebitno. Jutarnje maženje u tijeku – napisala je Maja prije nepunih pola sata na Instagramu. U manje od deset minuta fotka je prikupila više od šest tisuća lajkova.

Foto: Instagram

Podsjetimo, nekoliko sati nakon što su fotografije snimljene, Maja je carskim rezom u Petrovoj bolnici rodila sina. Pjevačica i suprug Nenad Tatarinov sinu nisu odabrali tradicionalno i domaće ime, a kako se maleni zove, još kriju od javnosti.

Prije poroda Maja je gostovala u IN Magazinu i otkrila kako će uskoro na tržište izbaciti liniju baby kozmetike.

Foto: Instagram

– Izlazi moja prva kozmetika za bebe i djecu. Nekako logično, je l' tako? Nakon milijun ispitivanja, svih mogućih istraživanja i tako dalje, napravili smo nešto što apsolutno svaka mama želi za svoje dijete, a to je da su ti sastojci umirujući, blagi... Naravno da sam ja išla i na ono da vizual mora biti prekrasan i da mora lijepo mirisati, ali ne onako invazivno kao na nama odraslima, ipak to mora biti za bebe i djecu. I sad je ovo nešto s čim ću prvo okupati vlastito dijete, a kad to kažem ja, koja sam zaista išla do krajnjih granica toga što ću kupiti vlastitom djetetu, sad kad znam da imam vlastitu kozmetiku, neizmjerno me to raduje – rekla je Maja u IN Magazinu.